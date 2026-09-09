Phó Chủ tịch Hà Nội: Không để một nhà thầu trở thành điểm nghẽn của cả dự án

(VTC News) -

Yêu cầu trên được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường đưa ra tại buổi kiểm tra hiện trường thi công các dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên, đường dẫn hai đầu cầu; cầu Trần Hưng Đạo; cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, sáng 9/9.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố (Ban QLDA), cả 3 dự án đang được các đơn vị tập trung triển khai, trong đó nhiều hạng mục cơ bản đáp ứng tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước Hội nghị APEC 2027.

Công trường thi công cầu vượt sông Hồng.

Công tác giải phóng mặt bằng của 3 dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu; các nhà thầu đang tăng cường mũi thi công, tập trung vào những hạng mục đường găng. Ban QLDA kiến nghị thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, vốn, biện pháp thi công và mặt bằng để bảo đảm tiến độ đề ra.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Bùi Duy Cường yêu cầu chủ đầu tư, Ban QLDA và nhà thầu tiếp tục tập trung cao nhất cho công trường, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Với những dự án đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, trọng tâm lúc này phải chuyển mạnh sang tổ chức thi công, huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, bảo đảm tiến độ từng hạng mục và tiến độ chung.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, các khó khăn phát sinh trong quá trình thi công phải được báo cáo kịp thời để xử lý, không để vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát phải bám sát công trường, tăng cường kiểm tra, giám sát năng lực thực tế của từng nhà thầu, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án tổ chức thi công khi cần thiết.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường tại buổi kiểm tra hiện trường thi công các dự án.

Đặc biệt, với các dự án có nhiều nhà thầu cùng tham gia, thành phố yêu cầu tổ chức thi công linh hoạt, phát huy năng lực của từng đơn vị. Nếu một nhà thầu gặp khó khăn, không đáp ứng được yêu cầu tiến độ thì phải sẵn sàng điều chuyển khối lượng cho nhà thầu khác đủ năng lực thực hiện, không để một nhà thầu trở thành điểm nghẽn của cả dự án. Các nhà thầu cần phối hợp, chia sẻ và thi đua về tiến độ, cùng hướng tới mục tiêu hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Đối với cầu Trần Hưng Đạo, Phó Chủ tịch Bùi Duy Cường lưu ý không chỉ tập trung cho phần cầu mà phải tổ chức thi công đồng bộ đường dẫn. Cầu hoàn thành nhưng đường dẫn chậm sẽ ảnh hưởng đến khả năng khai thác công trình, do đó các hạng mục phải được triển khai đồng bộ, bảo đảm an toàn và hiệu quả đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu rà soát kỹ các đề xuất phát sinh trong quá trình thi công. Mọi nội dung làm thay đổi phương án hoặc tăng chi phí phải có căn cứ cụ thể, đối chiếu với hồ sơ thầu, làm rõ sự cần thiết và hiệu quả, tránh phát sinh chi phí không hợp lý. Việc rút ngắn thời gian thi công cũng cần được lượng hóa về hiệu quả, trong đó đánh giá cụ thể thời gian tiết kiệm được và khả năng tiết giảm chi phí ngân sách.

Đối với vật tư, vật liệu, ông Bùi Duy Cường nhấn mạnh tinh thần ưu tiên sử dụng nguồn lực trong nước, đồng thời yêu cầu các đơn vị đánh giá sát năng lực sản xuất, cung ứng của các nhà thầu để có phương án phù hợp, không để thiếu vật tư, thiết bị ảnh hưởng đến tiến độ.

Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là phải chuyển từ “đôn đốc tiến độ” sang tổ chức thi công chủ động, linh hoạt và có trách nhiệm. Những phần việc đủ điều kiện phải triển khai ngay; những điểm nghẽn phải được xử lý ngay; nhà thầu nào đủ năng lực phải được phát huy, nhà thầu nào không đáp ứng phải được điều chỉnh. Qua đó, tạo chuyển biến rõ rệt về tiến độ các công trình cầu trọng điểm, hướng tới hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.