Cận cảnh cầu hơn 1.800 tỷ đồng ở Hà Nội chuẩn bị hợp long sau 3 năm thi công

Sau gần 3 năm thi công, cầu Đuống mới đang bước vào giai đoạn nước rút, nhịp chính vượt sông được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hợp long trước ngày 10/9.
Đối với gói XL01, cầu đường sắt hiện không còn vướng mắc về mặt bằng. Các trụ chính của cầu đã cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang triển khai những hạng mục tại hai đầu cầu. Tuy nhiên, hai nhịp đầu cầu chưa thể thi công do phải chờ cầu đường bộ hoàn thành và đưa vào khai thác. Khi phương tiện được chuyển sang cầu mới, cầu Đuống hiện hữu sẽ được dừng khai thác để phục vụ việc kết nối ray cầu đường sắt mới với tuyến Hà Nội - Đồng Đăng đang vận hành.
Bên cạnh áp lực từ giao thông đường bộ và đường sắt, cầu Đuống còn nằm trên tuyến vận tải thủy có mật độ phương tiện lớn. Tuy nhiên, tĩnh không thông thuyền hạn chế làm gia tăng nguy cơ phương tiện va chạm với cầu, trong khi dòng chảy xoáy khiến hệ thống cọc và trụ cầu chịu tác động xói lở.
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