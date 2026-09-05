Cận cảnh cầu hơn 1.800 tỷ đồng ở Hà Nội chuẩn bị hợp long sau 3 năm thi công

Tuy nhiên, quá trình giải phóng mặt bằng chậm khiến nhà thầu không có đủ mặt bằng để thi công đồng bộ. Tiến độ dự án vì vậy phải điều chỉnh, thời gian hoàn thành được lùi đến cuối năm 2026.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án Đường sắt, chủ đầu tư dự án, khu vực bờ sông phía Gia Lâm hiện bố trí 5 mũi thi công. Trong đó, Liên danh nhà thầu Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương đảm nhiệm mũi đúc dầm; 4 mũi còn lại do nhà thầu Cầu 14 triển khai các hạng mục bệ, thân trụ, tường chắn, đường gom và cống thoát nước.

Do mặt bằng chưa đáp ứng để các mũi thi công triển khai đồng thời, 4 mũi của Cầu 14 phải tạm dừng, nhường mặt bằng để Đạt Phương tập trung thi công nhịp chính, bảo đảm mục tiêu hợp long cầu.

Sau khi nhịp chính được hợp long, nhà thầu sẽ tiếp tục hoàn thiện những hạng mục cuối như lắp đặt lan can, thi công bê tông nhựa mặt cầu và các phần việc liên quan để đưa công trình vào khai thác.

Đối với gói XL01, cầu đường sắt hiện không còn vướng mắc về mặt bằng. Các trụ chính của cầu đã cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang triển khai những hạng mục tại hai đầu cầu. Tuy nhiên, hai nhịp đầu cầu chưa thể thi công do phải chờ cầu đường bộ hoàn thành và đưa vào khai thác. Khi phương tiện được chuyển sang cầu mới, cầu Đuống hiện hữu sẽ được dừng khai thác để phục vụ việc kết nối ray cầu đường sắt mới với tuyến Hà Nội - Đồng Đăng đang vận hành.