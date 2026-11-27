(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, khoảng 22h ngày 26/11, Công an xã Ngọc Đường tiếp nhận tin báo từ gia đình ông N.T.C. (65 tuổi, trú tại thôn Thái Sơn, xã Ngọc Đường) về việc ông vào rừng tìm cây thảo dược từ chiều cùng ngày nhưng chưa trở về.

Theo gia đình, ông C. rời nhà từ khoảng 14h cùng ngày. Đến tối, người thân không thấy ông quay về, đồng thời không thể liên lạc nên đã trình báo cơ quan công an.

Trước tình huống người cao tuổi có thể gặp nguy hiểm khi mất phương hướng trong khu vực rừng núi vào ban đêm, Công an xã Ngọc Đường nhanh chóng triển khai lực lượng tìm kiếm. Đơn vị đồng thời báo cáo, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, các lực lượng chức năng địa phương và người dân tham gia rà soát.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa ông C. ra khỏi khu vực rừng và đến kiểm tra y tế. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Đến khoảng 23h cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe máy của ông C. tại một bãi đất trống dưới chân núi, thuộc thôn Đoàn Kết, xã Ngọc Đường, khu vực giáp ranh xã Phú Linh. Từ vị trí này, lực lượng tìm kiếm chia thành nhiều tổ, mở rộng phạm vi rà soát các khu vực rừng núi lân cận.

Công tác tìm kiếm diễn ra trong đêm, khi tầm nhìn hạn chế, địa hình nhiều khu vực hiểm trở. Các lực lượng kiên trì kiểm tra từng khu vực với mục tiêu sớm xác định vị trí người mất liên lạc.

Đến sáng 27/11, ông C. được tìm thấy. Theo lời kể của người đàn ông này, do trời nhanh tối nên ông bị mất phương hướng, không thể xác định đường trở về. Ông phải tìm một vị trí phù hợp trong rừng để trú lại, chờ đến khi trời sáng mới tiếp tục tìm đường xuống núi.

Trong quá trình di chuyển xuống chân núi, ông C. gặp người dân và hỏi đường. Ngay sau đó, tổ công tác của Công an xã Ngọc Đường tiếp cận, hỗ trợ đưa ông ra khỏi khu vực rừng và đến kiểm tra y tế.

Hiện sức khỏe, tinh thần của ông C. đã ổn định.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần thông báo cho gia đình về địa điểm, lộ trình và thời gian dự kiến trở về khi vào rừng. Người dân nên mang theo phương tiện liên lạc, hạn chế đi một mình và tránh di chuyển trong rừng khi trời tối.

Khi phát hiện người thân mất liên lạc, có dấu hiệu đi lạc trong rừng, gia đình cần sớm thông báo cho lực lượng công an và chính quyền địa phương để tổ chức hỗ trợ tìm kiếm.