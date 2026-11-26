(VTC News) -

Ngày 26/11, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa kịp thời hỗ trợ một nam sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên đường trở lại TP.HCM.

Nam sinh viên được CSGT Đà Nẵng hỗ trợ vào TP.HCM.

Trước đó, khoảng 18h40 ngày 25/11, tại Km941 Quốc lộ 1A, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác Trạm CSGT Hòa Phước do Trung tá Thiều Ngọc Tiến làm Tổ trưởng phát hiện một nam thanh niên đi xe đạp dưới trời mưa lớn.

Tổ công tác chủ động tiếp cận, thăm hỏi và nắm bắt tình hình của nam thanh niên.

Qua thăm hỏi, nam thanh niên tên N.H.V. (SN 2007, hiện là sinh viên đang học tập tại TP.HCM). Cách đây mấy ngày, hay tin bà ngoại nằm viện, V. từ TP.HCM về TP Huế thăm bà.

Sau khi thăm bà, do không đủ kinh phí đón xe khách vào lại TP.HCM, em đành chọn đi xe đạp. Đáng thương hơn, cả cha và mẹ của V. đều đã qua đời trong đại dịch COVID-19.

Thấu hiểu những mất mát và khó khăn mà nam sinh phải đối mặt, Tổ công tác đã ân cần động viên, hỗ trợ em đón xe trở lại TP.HCM, đồng thời trao tặng một khoản kinh phí giúp em trang trải cuộc sống trước mắt.