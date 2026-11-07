Phú Quốc chốt thời gian cưỡng chế khu nghỉ dưỡng lấn vịnh biển Ông Lang

(VTC News) -

Ngày 7/11, thông tin từ UBND Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) xác nhận đơn vị đã ra thông báo cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông L.T.Đ (44 tuổi, ngụ khu phố Ông Lang - Cửa Dương).

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức cưỡng chế khu nghỉ dưỡng có nhà hàng lấn vịnh biển sẽ diễn ra từ 16-18/11.

Đây là động thái quyết liệt lập lại trật tự đô thị, kỷ cương trong quản lý đất đai và xử lý nghiêm các công trình xây dựng trái phép tại Đặc khu Phú Quốc được UBND Đặc khu cương quyết thực hiện.

Công trình sai phạm, lấn vịnh biển Ông Lang - Phú Quốc. (Ảnh: Dung Hoàng)

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động khắc phục hậu quả, trước thời điểm cưỡng chế, UBND Đặc khu Phú Quốc đã thành lập đoàn công tác đến doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động.

Đoàn yêu cầu chủ cơ sở phải tạm dừng ngay việc tiếp nhận khách lưu trú mới, đồng thời chủ động thông báo và hỗ trợ khách hàng đang ở dài ngày tìm kiếm nơi ở khác phù hợp để sớm giải phóng mặt bằng, tháo dỡ vật kiến trúc, trả lại hiện trạng ban đầu cho khu đất trước khi vi phạm.

Đại diện đoàn làm việc đã nhấn mạnh rằng nếu chủ cơ sở không chấp hành và cố tình tháo dỡ chậm trễ sẽ bị ngừng cung cấp điện, nước và triển khai lực lượng cưỡng chế đúng quy định của pháp luật.

Một góc khu nghỉ dưỡng bị buộc tháo dỡ. (Ảnh: Dung Hoàng)

Qua quá trình đối thoại, ông Đ. và doanh nghiệp cam kết chấp hành chủ trương của chính quyền, đồng thời ra thông báo không nhận khách từ ngày 7/11

Chủ sở hữu mong muốn chính quyền xem xét tính chất đặc thù của tài sản hiện có, gồm 42 căn nhà gỗ với nhiều căn tầng cao đến 10 m cùng hệ thống bàn ghế gỗ có giá trị lớn. Chủ doanh nghiệp xin tự tháo dỡ theo lộ trình do khối lượng tài sản quá lớn.

Trước kiến nghị này, đoàn công tác không chấp nhận. Đoàn nhấn mạnh cơ quan chức năng của đặc khu đã tạo điều kiện, cho gia hạn nhiều lần trong suốt thời gian qua, nhưng ông Đ. vẫn chậm trễ và kéo dài thời gian thực hiện cho đến nay.

Vì vậy, đoàn công tác yêu cầu chủ cơ sở phải tuân thủ nghiêm thời hạn và phương án đã được phê duyệt.

Khu nghỉ dưỡng được thông báo cưỡng chế tháo dỡ trả lại hiện trạng đất ban đầu được doanh nghiệp xây dựng tại vịnh biển Ông Lang. Tại đây có cầu tàu và khu vực nhà hàng lấn vịnh biển.