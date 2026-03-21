Phát hiện người đàn ông nước ngoài tử vong trong khách sạn ở TP.HCM

Thông tin ban đầu, vào chiều 20/3, nhân viên của khách sạn phát hiện một người đàn ông tử vong trong phòng lưu trú ở tầng 3. Khi kiểm tra, nhân viên nhận thấy trên cơ thể nạn nhân có vết thương nên báo lực lượng chức năng.

Công an phong tỏa hiện trường. (Ảnh: Nguyễn Tân)

Nhận tin báo, lực lượng công an đến hiện trường, phong tỏa khu vực để phục vụ công tác khám nghiệm. Các đơn vị nghiệp vụ thu thập dấu vết và lấy lời khai những người liên quan nhằm phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là nam giới, mang quốc tịch nước ngoài. Theo nhân viên khách sạn, người này đến thuê phòng lưu trú trước đó. Tuy nhiên, do trong thời gian dài không thấy khách rời khỏi phòng, nhân viên khách sạn đã tìm cách liên hệ. Khi kiểm tra thì phát hiện người đàn ông đã tử vong trong phòng.

Đến gần 22h cùng ngày, sau khi hoàn tất các bước khám nghiệm ban đầu tại hiện trường, thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng đưa về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Song song đó, công an cũng trích xuất hệ thống camera an ninh của khách sạn cũng như các camera xung quanh khu vực nhằm rà soát những người ra vào, làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc.

Trước đó, ngày 20/2, tại TP.HCM cũng xảy ra vụ một người nước ngoài tử vong trong khách sạn. Cụ thể, vào sáng cùng ngày, nhân viên một khách sạn trong hẻm đường Quang Trung, phường Hạnh Thông Tây khi kiểm tra phòng đã phát hiện một nam du khách tử vong. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, nhiều xe công vụ cùng lực lượng công an có mặt phía trước khách sạn. Khu vực lối ra vào sảnh chính được phong tỏa tạm thời để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Đến hơn 12h cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.