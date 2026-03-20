Điều tra nguyên nhân cụ ông ở Gia Lai tử vong trên con đường gần nhà

Ngày 20/3, ông Dương Hiệp Hòa, Chủ tịch UBND xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) thông tin, cơ quan công an điều tra nguyên nhân vụ một cụ ông ở xã Canh Vinh tử vong trên đường dân sinh vào đêm 19/3 khi đi mời khách và mua đồ cho đám giỗ của vợ vào hôm sau.

Nạn nhân là ông L.V.T. ( 76 tuổi, trú thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh).

Hiện trường vụ việc. (Ảnh người dân cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h20 ngày 19/3, Công an xã Canh Vinh nhận tin báo từ con trai ông T. là ông L.K.H. (SN 1982, trú thôn Kinh Tế) về việc phát hiện cha mình tử vong trên con đường đất gần nhà.

Nhận tin, Công an xã Canh Vinh đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin ban đầu và báo cáo Công an tỉnh để các đơn vị nghiệp vụ điều tra.

Theo người dân, vị trí ông T. tử vong nằm gần nhà 2 người con ở thôn Kinh Tế, cách nhà nạn nhân chưa đến 100m.

"Ông T. sống một mình sau khi vợ qua đời hơn 5 năm trước. Thời điểm gặp nạn, ông T. đang đi mua đồ và mời khách dự đám giỗ của vợ vào ngày 20/3", một người dân tại khu vực cho hay.

Chủ tịch UBND xã Canh Vinh cho biết, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ và đang chờ có kết luận chính thức.