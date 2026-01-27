2 người nước ngoài đột nhập nhà dân, cạy két sắt cuỗm tài sản trị giá 300 triệu

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng người nước ngoài gồm Ling Zingfeng (SN 1980) và Yang Jun Yun (SN 1987) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: C.A)

Trước đó, lúc 21h ngày 24/1, anh H.T.L. (SN 1992, trú phường Ngũ Hành Sơn) đến Công an phường Ngũ Hành Sơn trình báo về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Theo trình bày của anh L., khoảng 17h cùng ngày, gia đình anh đi ra ngoài, đến hơn 20h quay về thì phát hiện két sắt mini trong phòng ngủ bị cạy phá, cửa thoát hiểm tầng trệt có dấu hiệu bị đột nhập.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự phân công tổ công tác phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn và Phòng Kỹ thuật Hình sự tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng gây án.

Quá trình điều tra xác định có 2 đối tượng người nước ngoài thực hiện hành vi trộm cắp. Sau khi gây án, các đối tượng thay quần áo, vứt lại tang vật ngụy trang tại thùng rác ven đường rồi sử dụng xe công nghệ để tẩu thoát theo nhiều hướng, gây khó khăn cho công tác truy xét.

Nhận định các đối tượng có khả năng nhanh chóng rời khỏi địa bàn thành phố, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai nhiều mũi trinh sát tại các bến xe, nhà ga, sân bay để truy bắt các đối tượng.

Đến 20h ngày 25/1, tại ga tàu, trinh sát phát hiện Ling Zingfeng và Yang Jun Yun đã đặt vé tàu đi Hà Nội. Xác định đây chính là các đối tượng gây án, Phòng Cảnh sát Hình sự lập tức cử tổ công tác phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đón lỏng, bắt giữ thành công 2 đối tượng khi tàu dừng tại ga Vinh.

Qua khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam để đánh bạc, sau khi thua hết tiền đã mua công cụ phá khóa, cạy cửa nhằm trộm cắp tài sản tại nhà dân.

Sau mỗi vụ trộm, các đối tượng di chuyển ra Hà Nội để tiêu thụ tài sản rồi quay lại Đà Nẵng tiếp tục đánh bạc.

Tang vật thu giữ gồm 8 thỏi bạc, 3 lắc vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 chiếc bông tai vàng và 2 đồng hồ các loại. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã di lý các đối tượng về TP Đà Nẵng để tiếp tục đấu tranh, thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ và xử lý.