Cứu 2 du khách nước ngoài bị sóng cuốn, mắc kẹt trong hốc đá ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Trưa 19/1, lãnh đạo xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng đã cứu 2 du khách nước ngoài bị sóng cuốn ở bãi biển trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, lúc 7h40 sáng cùng ngày, một đoàn du lịch gồm 4 du khách mang quốc tịch Mỹ, Đức, Đan Mạch cùng 1 hướng dẫn viên đang tham quan, tắm biển tại khu vực bãi Tiên. Trong lúc xuống tắm biển, hai du khách là Nicholas Theophanous (quốc tịch Đức) và Viled Danisl (quốc tịch Đan Mạch) bị sóng lớn đánh trôi, cuốn vào khu vực hốc đá ven bờ, đe dọa đến tính mạng.

Lực lượng chức năng kịp thời cứu sống 2 du khách.

Nhận được tin báo, Công an xã Hòa Xuân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (PC07), lực lượng Biên phòng cùng các lực lượng tổ chức cứu nạn.

Mặc dù điều kiện thời tiết xấu, sóng lớn, địa hình hiểm trở khiến công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn, song các lực lượng đã nỗ lực, kịp thời đưa hai du khách ra khỏi khu vực nguy hiểm, trấn an tinh thần và chuyển đến Trung tâm Y tế để theo dõi, cấp cứu.

1 du khách được chuyển đến Trung tâm Y tế để điều trị.

Trước đó, vào ngày 13/1, Đội Cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang (Ban Quản lý vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã kịp thời cứu một nam du khách quốc tịch Nga, 55 tuổi bị đuối nước ở đường Trần Phú (phường Nha Trang).