(VTC News) -

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 (Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) cho biết, từ những nguồn tin do người dân cung cấp, kết hợp với các dấu tích chiến trường, đơn vị vừa xác định vị trí, tổ chức lực lượng đào tìm và quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Cổ Thành và thôn Thượng Phước (xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Triệu Phong (Quảng Trị). (Ảnh: Xuân Diện)

Trong quá trình tìm kiếm, đơn vị phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ nằm sâu dưới các hầm cá nhân và giao thông hào. Một số hài cốt được phát hiện trong tư thế nằm trên cáng thương, bọc trong tăng võng. Cùng với đó, nhiều di vật gắn liền với các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy như dép cao su, thắt lưng, cúc áo, bật lửa cùng nhiều vật dụng sinh hoạt khác.

Nhiều hài cốt liệt sĩ được phát hiện nằm sâu trong hầm cá nhân, giao thông hào. (Ảnh: Xuân Diện)

Theo Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, những dấu tích, di vật được phát hiện là những chứng cứ quý giá, góp phần cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính các liệt sĩ.

Ngay sau khi quy tập, 14 hài cốt liệt sĩ được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ xét nghiệm ADN, từng bước tiến tới xác định danh tính. Đồng thời, các hài cốt liệt sĩ cũng được đưa về quàn tại trụ sở đóng quân của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2. Tại đây, cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức lực lượng bảo vệ, chăm sóc, hương khói chu đáo, trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính và sự tri ân sâu sắc.

Nhiều di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Xuân Diện)

Hiện nay, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại các khu vực lân cận, quyết tâm đưa thêm các anh hùng liệt sĩ.