(VTC News) -

​Ngày 21/11, lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cùng chuỗi hoạt động văn hóa hưởng ứng diễn ra tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Để phục vụ người dân và du khách đến tham dự, UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp với các cơ quan, đơn vị bố trí các điểm trông giữ phương tiện và nhà vệ sinh công cộng trong khu vực theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Từ ngày 18/11 đến hết ngày 22/11, người dân và du khách đến không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm bằng xe đạp, xe máy có thể lựa chọn điểm trông giữ phương tiện phù hợp với hướng di chuyển.

Cặp rồng cao hơn 10 m, dài khoảng 80 m đang được hoàn thiện tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội, tạo điểm nhấn trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Trên phố Lê Thái Tổ, điểm trông giữ xe được bố trí tại đoạn từ số nhà 44 đến số nhà 50. Người dân đến từ phía phố Tràng Thi có thể gửi xe dọc tường rào trụ sở Công an thành phố tại số 2 Tràng Thi.

UBND phường Hoàn Kiếm chấp thuận cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ B&H tổ chức trông giữ xe tạm thời tại hai địa điểm này theo giá dịch vụ quy định.

Với người tham dự chương trình di chuyển theo hướng phố Trần Quang Khải, điểm trông giữ phương tiện được bố trí trên vỉa hè đối diện các số nhà 208 - 212. Tại đây, UBND phường Hoàn Kiếm đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội bố trí nhân lực hướng dẫn và trông giữ phương tiện miễn phí trong thời gian diễn ra chương trình.

Ngoài ra, để tăng thêm lựa chọn cho người dân và du khách, phường Hoàn Kiếm đề nghị các đơn vị bố trí điểm trông giữ phương tiện theo hình thức lưỡng dụng tại Cung Thiếu nhi Hà Nội (số 36 phố Lý Thái Tổ), Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (số 25 phố Lý Thái Tổ), Trường Tiểu học Hoàn Kiếm (số 11 phố Hàng Tre) và Trung tâm Chính trị phường Hoàn Kiếm (số 33 phố Nhà Chung).

Theo phương án này, mỗi đơn vị rà soát phần diện tích phù hợp trong khuôn viên để có thể tiếp nhận phương tiện trong thời gian diễn ra chương trình, đồng thời duy trì hoạt động thường xuyên của mình.​

Bên cạnh các điểm trông giữ xe, UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp với URENCO 2 bố trí 20 nhà vệ sinh công cộng phục vụ người dân và du khách trong thời gian tham gia các hoạt động quanh hồ Hoàn Kiếm.

Trong đó, 10 nhà vệ sinh được đặt trên phố Lê Lai; khu vực đối diện Nhà hát Múa rối Thăng Long và khoảng đất trống cạnh trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội ở đầu phố Hàng Dầu, mỗi địa điểm bố trí 5 nhà vệ sinh.

Phường đã vận động các nhà hàng, khách sạn quanh hồ mở cửa nhà vệ sinh của cơ sở để người dân và du khách có thêm nơi sử dụng trong suốt chương trình.​