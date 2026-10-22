An Giang tìm kiếm và quy tập 331 hài cốt liệt sĩ

(VTC News) -

Chiều 22/10, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo lãnh đạo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, địa phương này được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập 410 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lấy mẫu đối với 15.210 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Đây là nhiệm vụ có khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao về lực lượng, chuyên môn, kỹ thuật và thời gian; trong khi địa bàn rộng, nhiều khu vực có hiện trạng thay đổi; hồ sơ, tài liệu lịch sử phân tán, nhân chứng ngày càng ít, việc thu thập, kiểm tra, xác minh một số nguồn tin còn gặp khó khăn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại An Giang. (Ảnh: Phương Vũ)

Ngoài ra, do kết cấu nghĩa trang liệt sĩ và các phần mộ được tôn tạo qua nhiều giai đoạn, kết cấu không đồng nhất, đội ngũ cán bộ chưa có kinh nghiệm tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ; thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều, xen kẽ nắng gắt, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức khai quật, lấy mẫu và triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập tại thực địa.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, phát huy trách nhiệm, từng bước khắc phục khó khăn, bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra.

Sau khi khảo sát trên 145 thông tin, tìm kiếm trên 170 vị trí và đào tìm bằng cơ giới, thủ công hơn 350.000 m³ đất, đá… tìm kiếm, quy tập được 170 hài cốt liệt sĩ (tại Campuchia 128), xác định được danh tính một hài cốt liệt sĩ Đặng Văn Dùng (bí danh Dũng) trong mùa khô mùa khô 2025 - 2026.

Trong mùa khô 2026 - 2027, lực lượng tìm kiếm quy tập được 161 hài cốt liệt sĩ (tại Campuchia 58), có một hài cốt xác định được danh tính là liệt sĩ Nguyễn Văn Minh.

Tính đến 19/10, tỉnh An Giang tìm kiếm, quy tập được 331 hài cốt liệt sĩ, vượt chỉ tiêu trong năm 2026 và đạt 80,73% kế hoạch Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đối với công tác tổ chức lấy mẫu hài cốt, qua khảo sát 20 nghĩa trang tại An Giang có 36.056 mộ liệt sĩ (số mộ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu 15.210 mộ).

Đến đầu tháng 10/2026, tỉnh này lấy mẫu hài cốt xong 20/20 nghĩa trang liệt sĩ và phối hợp với Viện Hàn lâm, Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng Viện Pháp Y Quân đội tiến hành bàn giao 11.016 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

An Giang phấn đấu tìm kiếm, quy tập được khoảng 400 - 600 hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm. (Ảnh: Phương Vũ)

Lực lượng chức năng đang rà soát 5.999 trường hợp liệt sĩ chưa xác định danh tính. Trong đó, số liệt sĩ chưa xác định danh tính không còn thân nhân họ ngoại để thu mẫu ADN là 3.031 trường hợp. Đến 15/10, Ban Chỉ đạo 515 triển khai thu mẫu ADN cho 3.358 thân nhân họ ngoại của 2.423 liệt sĩ.

Từ 15-17/10, Công an tỉnh An Giang phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thu mẫu sinh phẩm ADN cho 972 thân nhân họ ngoại của 651 liệt sĩ.

Theo kế hoạch từ tháng 7/2027 đến tháng 12/2030, An Giang phấn đấu tìm kiếm, quy tập được khoảng 400 - 600 hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh xác minh, kết luận, bổ sung, đính chính thông tin mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng.

Về mục tiêu thực hiện giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm, An Giang phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 410 hài cốt liệt sĩ và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện giai đoạn này.

Hôm qua 21/10, Quân khu 9 tiếp tục vận chuyển 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội bằng máy bay quân sự, phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Đây là đợt vận chuyển cuối cùng sau khi lực lượng vũ trang Quân khu 9 hoàn thành lấy mẫu tại 107 nghĩa trang liệt sĩ, sớm gần 7 tháng so với kế hoạch của Chiến dịch 500 ngày đêm. Qua 11 đợt vận chuyển trước đó, Quân khu 9 đã bàn giao 23.557 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.