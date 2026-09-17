Xe Lexus chèn ép xe khác trên cao tốc từng 'dính' 3 lỗi phạt chạy quá tốc độ

(VTC News) -

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) chuyển giao toàn bộ hồ sơ tang vật phương tiện liên quan vụ việc xe Lexus chèn ép, dừng đột ngột trên cao tốc cho Công an xã Phú Xuyên (Hà Nội) thụ lý theo thẩm quyền.

“Đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật”, đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Xe Lexus lạng lách trên cao tốc từng bị phạt nguội 3 lần.

Những hình ảnh ghi lại từ hiện trường cho thấy chiếc xe gây ra vụ việc là Lexus mang biển số 30L-268.xx. Cập nhật từ thông tin quản lý phạt nguội trên VNeTraffic, chiếc Lexus này ghi nhận 3 lỗi vi phạm. Tất cả đều được ghi nhận là hành vi chạy quá tốc độ quy định trên cao tốc.

Cụ thể, vào khoảng 21h51 ngày 6/7/2024, xe chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h tại Km209 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45.

Tiếp đó, vào khoảng 19h18 ngày 8/2/2025, xe tiếp tục ghi nhận lỗi vi phạm lỗi tương tự ở cùng đoạn đường trên. Theo Nghị định 168/2024, hành vi trên bị phạt 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tới 17h57 ngày 24/6/2025, xe vi phạm chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h tại Km196+500 hướng Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Mức phạt hành chính cho vi phạm này là 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Cả 3 lần vi phạm của xe đều đã ở trạng thái đã xử phạt.

Đơn vị phát hiện là Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT.