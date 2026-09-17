Xe Lexus chèn ép xe khác trên cao tốc từng 'dính' 3 lỗi phạt chạy quá tốc độ

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) chuyển giao toàn bộ hồ sơ tang vật phương tiện liên quan vụ việc xe Lexus chèn ép, dừng đột ngột trên cao tốc cho Công an xã Phú Xuyên (Hà Nội) thụ lý theo thẩm quyền.
“Đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật”, đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.
Những hình ảnh ghi lại từ hiện trường cho thấy chiếc xe gây ra vụ việc là Lexus mang biển số 30L-268.xx. Cập nhật từ thông tin quản lý phạt nguội trên VNeTraffic, chiếc Lexus này ghi nhận 3 lỗi vi phạm. Tất cả đều được ghi nhận là hành vi chạy quá tốc độ quy định trên cao tốc.
Cụ thể, vào khoảng 21h51 ngày 6/7/2024, xe chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h tại Km209 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45.
Tiếp đó, vào khoảng 19h18 ngày 8/2/2025, xe tiếp tục ghi nhận lỗi vi phạm lỗi tương tự ở cùng đoạn đường trên. Theo Nghị định 168/2024, hành vi trên bị phạt 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.
Tới 17h57 ngày 24/6/2025, xe vi phạm chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h tại Km196+500 hướng Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45.
Mức phạt hành chính cho vi phạm này là 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Cả 3 lần vi phạm của xe đều đã ở trạng thái đã xử phạt.
Đơn vị phát hiện là Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT.
Vụ tai nạn xảy ra lúc 13h31 ngày 15/9, tại Km201 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (thuộc địa phận thôn An Duyên, xã Phú Xuyên).
Thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa, đường trơn, xe khách biển số 35H-126.xx đã đâm từ phía sau vào 2 xe con đang dừng phía trước, gồm ô tô Lexus mang BKS 30L-268.xx do tài xế N.V.Đ. cầm lái và ô tô con biển số 29E-303.xx do tài xế C.T.N. (SN 1989) cầm lái.
Sau cú va chạm mạnh, cả 3 ô tô đều bị hư hỏng nặng. Ông N.Q.V. (đi trên ô tô con) bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, bà Đ.T.H. (SN 1967, đi trên ô tô khách) bị thương.
Qua xác minh tại hiện trường từ dữ liệu camera hành trình trên xe con biển số 29E 303.xx, Đội CSGT đường bộ cao tốc 3, Phòng 6, Cục CSGT xác định trước khi xảy ra tai nạn, xe ô tô Lexus biển số 30L 268.xx có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe trên đường cao tốc tại làn đường sát dải phân cách giữa đường, cản trở ô tô con biển số 29E 303.xx.
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