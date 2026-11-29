(VTC News) -

Ngày 29/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an phường An Lạc và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra các căn hộ tại chung cư Imperial Place (phường An Lạc) cùng nhiều địa điểm khác trên địa bàn thành phố và phát hiện nhiều người đang thực hiện xác thực khuôn mặt để chuyển tiền trên ứng dụng ngân hàng.

Chen Chien Yu tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo kết quả điều tra, đường dây này do Chen Chien Yu (quốc tịch Trung Quốc - Đài Loan) cầm đầu. Từ khoảng tháng 8/2024, Chen được thuê tìm người mở tài khoản ngân hàng phục vụ thanh toán tiền đánh bạc trực tuyến, với mức thù lao 25 triệu đồng/tháng cho mỗi người thuê được và hưởng thêm 0,3% tổng số tiền chuyển qua các tài khoản này.

Hệ thống máy móc các đối tượng sử dụng để rửa tiền (Ảnh: Công an cung cấp)

Để vận hành, Chen nhờ người quen thuê căn hộ trên đường Nguyễn Hữu Thọ, sau đó liên tục đổi địa điểm sang các chung cư khác. Các lệnh chuyển tiền được thao tác từ xa trên điện thoại đặt tại căn hộ, còn người đứng tên tài khoản làm việc theo ca để quét khuôn mặt khi ứng dụng yêu cầu.

Tang vật công an thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Giúp sức cho Chen có Hầu Khoành Phón (SN 1984) và chồng là Trần Kim Thành (SN 1982) phụ trách tuyển người, thu thập tài khoản, trả lương. Riêng Ngô Tú Liên (SN 1987) làm phiên dịch, hướng dẫn xác thực giao dịch. Tiếp đó, Lê Thành Huy (SN 1999, trú tỉnh Thái Nguyên) hỗ trợ quản lý nhân sự và đến khoảng tháng 2/2026 tiếp tục cùng Chen thuê Nguyễn Thành Trung (SN 1987, trú tỉnh Cà Mau) đảm nhận công việc này.

Tại cơ quan điều tra, Chen khai nhận mỗi ngày có khoảng 8 tỷ đồng luân chuyển qua hệ thống tài khoản do nhóm thuê được. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền đã rửa qua 103 tài khoản là 373.115.468.666 đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can (24 người bị bắt tạm giam, 2 người tại ngoại) về 5 tội danh: Rửa tiền, đánh bạc, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, giữ người trái pháp luật và thu thập trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Cảnh sát đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét dòng tiền và làm rõ những người điều hành từ xa.