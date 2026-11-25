(VTC News) -

Tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, đơn vị vừa triệt phá đường dây giả danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh, Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM), do Đinh Lê Hồng Quế (SN 1987, trú phường Phước Long, TP.HCM) cầm đầu.

Đinh Lê Hồng Quế tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Những người này đã rao bán hơn 600 suất mua nhà ở xã hội và chiếm đoạt trên 150 tỷ đồng của hơn 600 bị hại. Đến nay, cơ quan điều tra đã làm việc với 121 bị hại.

Những người liên quan bị bắt sau quá trình điều tra (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo điều tra, Quế cùng Nguyễn Văn Sơn và Lê Văn Khoa lập Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Brothers Land tại phường Phước Long, tuyển nhân viên môi giới tìm khách hàng và móc nối với Huỳnh Tiến Đạt cùng một số môi giới bên ngoài.

Tang vật công an thu giữ

Để tạo lòng tin, Quế đặt làm giả con dấu, văn bản của Công ty Cổ phần Đức Mạnh và Sở Xây dựng TP.HCM, tung chiêu chào mời “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất kín”. Khi người mua ký hợp đồng, nhóm này thu “phí mua suất” từ 150 triệu đến 900 triệu đồng mỗi suất rồi chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 31 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục khởi tố 2 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ và 4 bị can về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thủ tục, xác minh trực tiếp với chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền trước khi giao tiền, tuyệt đối cảnh giác với lời chào mời “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất kín”. Mọi hành vi lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi, làm giả giấy tờ sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.