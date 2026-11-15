Tài xế xe tải ở Lào Cai có cồn trong người, tăng ga bỏ chạy khi gặp CSGT

(VTC News) -

Có nồng độ cồn, tài xế xe tải ở Lào Cai tăng ga bỏ chạy khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe. (Video: Cục CSGT)

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phát hiện, lập biên bản một tài xế xe tải vi phạm cùng lúc 3 lỗi, trong đó có vi phạm nồng độ cồn và không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông.

Người vi phạm là H.T.Đ. (SN 1997, trú tại xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai), lái xe tải mang biển kiểm soát 24C-XX.YYY.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, tài xế Đ. mắc 3 hành vi vi phạm gồm: chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h; không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông; điều khiển phương tiện khi trong khí thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 mg/lít.

Tài xế H.T.Đ. thời điểm bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trong các lỗi trên, hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông có mức xử phạt cao nhất. Theo quy định, tài xế có thể bị phạt từ 18-20 triệu đồng đối với lỗi này.

Với lỗi vi phạm nồng độ cồn ở mức chưa vượt quá 0,25 mg/lít khí thở, mức phạt được xác định từ 6-8 triệu đồng. Hành vi chạy quá tốc độ từ 5 km/h đến dưới 10 km/h có mức phạt từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Tổng mức phạt tiền đối với 3 hành vi vi phạm trên được xác định từ 24,8-29 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Tài xế xe tải sử dụng rượu, bia trước khi lái xe, đồng thời vi phạm tốc độ và không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt, xe tải là phương tiện có kích thước và khối lượng lớn, có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra va chạm.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, tuân thủ quy định về tốc độ và tuyệt đối không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia.