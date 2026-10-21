Phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia thuê khách sạn tại Thanh Hóa để hoạt động

(VTC News) -

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 84 đối tượng “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 290, “Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Trong đó, Zhao Xuefeng (SN 1987, quốc tịch Trung Quốc, còn gọi là Đông) được xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động của tổ chức tội phạm này.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường và làm việc với kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhóm người nước ngoài mang nhiều quốc tịch khác nhau, thuê toàn bộ khách sạn Văn Hoa (phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để lưu trú. Nhóm người này có biểu hiện tổ chức sinh hoạt khép kín, bố trí người bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, hạn chế người lạ tiếp cận, nghi vấn hoạt động vi phạm pháp luật.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo lực lượng an ninh thực hiện đồng bộ các biện pháp xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm, chủ động xây dựng phương án đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định rõ nhóm người và phương thức thủ đoạn hoạt động. Phần lớn những người này từng có thời gian sinh sống tại Lào, Campuchia, trong đó có nhiều người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và bị truy nã ở nước ngoài. Khi nhập cảnh vào Việt Nam, nhóm người này còn mang theo số lượng lớn máy tính, thiết bị viễn thông dưới hình thức thiết bị qua sử dụng.

Một số người liên quan đến đường dây lừa đảo vừa bị triệt phá. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Bước đầu Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định hơn 100 người thuộc nhiều quốc tịch, hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của Zhao Xuefeng. Bên cạnh nhóm trực tiếp thực hiện các kịch bản lừa đảo, những người khác đảm nhiệm việc quản lý thiết bị, nhân sự, tài chính, hậu cần và phiên dịch.

Đáng chú ý, nhóm người không hoạt động riêng lẻ mà phân chia công việc theo từng bộ phận, phân thành 6 phòng tập trung vào những địa bàn hướng tới lừa đảo và hình thức lừa đảo khác nhau, từ dụ dỗ đầu tư tài chính, tiền điện tử đến cá cược thể thao, giả mạo tuyển dụng và giao việc trực tuyến. Nhóm khách hàng mục tiêu được lựa chọn theo từng quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Phần mềm và máy móc, thiết bị nhóm người sử dụng hoạt động phạm tội. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hoá bắt giữ 118 người, trong đó 113 người nước ngoài (gồm 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, 1 người Malaysia và 1 người Myanmar) và 5 người Việt Nam. Trong số này có 18 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và 1 người đang bị truy nã ở nước ngoài. Lực lượng công an đồng thời thu giữ nhiều máy móc, thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Ngày 21/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 84 bị can về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép và hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 348 và Điều 290 Bộ luật Hình sự.