Khởi tố nam sinh đánh cô giáo ngay trên bục giảng

(VTC News) -

Ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với L.H.V. về tội Cố ý gây thương tích, quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 19/10, do không hoàn thành bài tập về nhà, L.H.V. (học sinh lớp 12 trường THPT Mạc Đĩnh Chi) cùng một số học sinh khác bị cô giáo L.T.H. phạt đứng góc lớp.

L.H.V. bực tức dùng tay đánh cô giáo L.T.H., gây thương tích gãy xương cánh mũi phải.

Hình ảnh nam sinh hành hung cô giáo ngay trên bục giảng.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội, sức khỏe và tinh thần của cô giáo hiện ổn định. Giáo viên đang nghỉ ngơi, tiếp tục được theo dõi và điều trị theo hướng dẫn của cơ sở y tế.

Ban giám hiệu nhà trường trực tiếp thăm hỏi, động viên cô giáo, đồng thời tổ chức họp hội đồng trường, trao đổi với đội ngũ giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh nhằm ổn định tâm lý, duy trì hoạt động dạy học.

Nhà trường cũng cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh của cơ quan công an. Gia đình học sinh phối hợp với nhà trường và có mặt khi cơ quan công an làm việc với học sinh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở GD&ĐT Hà Nội đã làm việc trực tiếp với nhà trường, thăm hỏi, động viên giáo viên và yêu cầu tiếp tục hỗ trợ cô trong quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe, ổn định tâm lý.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Mạc Đĩnh Chi rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa bạo lực học đường; nâng cao hiệu quả công tác tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng ứng xử cho học sinh.

Nhà trường được yêu cầu phối hợp thường xuyên với cha mẹ học sinh để kịp thời nắm bắt những khó khăn, diễn biến tâm lý của các em, chủ động xử lý nguy cơ và phòng ngừa những vụ việc tương tự.

Đối với học sinh có hành vi bạo lực với giáo viên, nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với gia đình và cơ quan công an để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định; đồng thời triển khai các biện pháp tư vấn, hỗ trợ tâm lý phù hợp. Sở cũng yêu cầu nhà trường quan tâm ổn định tâm lý cho những học sinh chịu ảnh hưởng của vụ việc, bảo đảm môi trường học tập an toàn.

Ngay trong ngày 19/10, Công an xã Nội Bài đã làm rõ vụ việc và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với L.H.V về hành vi Cố ý gây thương tích. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.

Liên quan vụ việc, sau khi bị học sinh, nữ giáo viên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lạc Việt, tỉnh Phú Thọ.