Nguyên nhân nam sinh Hà Nội đánh cô giáo trên bục giảng

(VTC News) -

Ngày 21/10, Công an xã Nội Bài (Hà Nội) ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Huy V. ( SN 2009, trú xã Tiến Thắng, học sinh lớp 12D5 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, lúc 10h10 ngày 19/10, trong tiết Toán do cô L.T.H. giảng dạy tại lớp 12D5, V. và một số bạn không làm bài tập về nhà nên cô H. phạt đứng góc lớp trên bục giảng. Bực tức vì bị phạt, trong lúc cô H. đang đứng trên bục giảng quay lưng về phía V.,nam sinh tiến đến đánh cô giáo.

Khi được các bạn trong lớp can ngăn V. dừng lại. Cô H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lạc Việt, tỉnh Phú Thọ.

Hình ảnh nam sinh hành hung cô giáo tại lớp học.

Hậu quả, cô Hoà bị gãy xương cánh mũi phải, đọng nhiều dịch máu bên trong, rách vách ngăn, bên ngoài mũi rách khoảng 5cm.

Công an xã Nội Bài đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Về tình hình sức khỏe của nữ giáo viên, đại diện nhà trường cho biết, sức khỏe và tinh thần của cô giáo hiện đã ổn định. Cô đang nghỉ ngơi tại nhà và dự kiến trở lại trường làm việc trong vài ngày tới.

Liên quan đến vụ việc, sáng 21/10, đại diện Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội đã có đoàn công tác trực tiếp đến trường để nắm bắt tình hình, xác minh các nội dung liên quan.