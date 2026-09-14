Làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội, 3 giám đốc ở Phú Thọ bị khởi tố

(VTC News) -

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức.

Theo điều tra, lợi dụng chính sách của Nhà nước hỗ trợ người dân mua nhà ở xã hội, Nguyễn Văn Hiếu (SN 1978, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư HM Việt Nam) và Trần Trọng Đức (SN 1979, Giám đốc Công ty TNHH Đức Nhật Vina) đã làm giả nhiều tài liệu trong 2 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư HM Việt Nam.

Phạm Thị Thủy (SN 1991, trú phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ, nhân viên môi giới bất động sản) đã cấu kết với Đàm Đình Mạnh (SN 1991, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng CTT) và Nguyễn Thị Hương (SN 1988, Kế toán Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Duy Mạnh) để làm giả nhiều tài liệu trong 10 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu lợi dụng chính sách trên thông qua hồ sơ đăng ký xét duyệt mua nhà ở xã hội tại Khu nhà ở xã hội 11 tầng thuộc Dự án Khu nhà ở đô thị (tại phường Khai Quang và phường Liên Bảo TP Vĩnh Yên cũ) nay là phường Vĩnh Phúc.

Cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Đàm Đình Mạnh, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng CTT.

Các đối tượng đã làm giả các bộ hồ sơ, gồm các giấy tờ: Giấy xác nhận đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, giấy xác nhận điều kiện thu nhập và hợp đồng lao động của các công ty trong khu công nghiệp, để trục lợi chính sách nhằm mua, sở hữu được nhà ở xã hội và thu lời bất chính từ những người mua.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, trong khi nhu cầu mua nhà ở xã hội tại địa bàn tỉnh rất lớn, việc làm trên của các đối tượng đã xâm phạm tính đúng đắn, nhân văn của chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng trực tiếp của những người có nhu cầu mua nhà ở xã hội.

Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo mọi hành vi vi phạm trục lợi chính sách của Nhà nước đều sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.