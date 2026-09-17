Bắt giam 2 phụ nữ lừa đảo cam kết '100% mua được nhà ở xã hội' CT3 Kim Chung

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Mai (SN 1974) và Phan Thùy Linh (SN 1983, cùng trú xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai bị can bị cáo buộc nhận tiền của khách hàng với lời hứa “chắc chắn mua được”, “bao trúng” căn hộ tại dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung.

Theo Công an TP Hà Nội, từ tháng 10/2025 đến tháng 7/2026, Phạm Thị Mai đưa ra thông tin gian dối rằng mình có khả năng chắc chắn mua được, cam kết trúng 100%) các căn hộ nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại dự án CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc để nhận tiền đặt cọc của khách hàng.

Bị can Phạm Thị Mai và Phan Thùy Linh.

Phan Thùy Linh móc nối, liên hệ với bên kinh doanh đặt cọc mua căn hộ để bán lại.

Cơ quan Công an xác định, cả Mai và Linh đều không có quan hệ, không đặt cọc với chủ đầu tư dự án. Toàn bộ số tiền nhận cọc từ khách hàng đã bị các đối tượng chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra tiếp tục củng cố tài liệu, mở rộng vụ án, làm rõ các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân khi giao dịch, mua bán bất động sản, đặc biệt là nhà ở xã hội, cần kiểm tra thông tin trực tiếp từ chủ đầu tư hoặc cơ quan chức năng; thận trọng trước những lời quảng cáo như “bao trúng”, “suất ngoại giao” hay cam kết chắc chắn mua được căn hộ để tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo.