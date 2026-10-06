Petrovietnam hướng tới tăng trưởng hai con số dựa vào thăm dò, khai thác

(VTC News) -

Ngày 2/10, tại Vũng Tàu (TP.HCM), Petrovietnam tổ chức Hội nghị Thăm dò - Khai thác Dầu khí năm 2026, nhằm đánh giá kết quả giai đoạn 2021-2025, cập nhật tình hình thực hiện kế hoạch năm 2026 và xác định định hướng, giải pháp cho giai đoạn 2026-2030.

Petrovietnam tổ chức Hội nghị Thăm dò - Khai thác Dầu khí năm 2026.

Thăm dò, khai thác tiếp tục là trụ cột

Theo Petrovietnam, giai đoạn 2021-2025, hoạt động thăm dò - khai thác đối mặt nhiều khó khăn do chuỗi cung ứng đứt gãy, chi phí giàn khoan và dịch vụ tăng cao, trong khi tình hình địa chính trị diễn biến phức tạp. Dù vậy, khối Thăm dò - Khai thác đã thu nổ 9.623 km² địa chấn 3D, khoan 46 giếng và có 8 phát hiện dầu khí mới, trong đó có Hải Sư Vàng, Bunga Aster, Rồng Đôi Mới và Lạc Đà Hồng.

Trong 5 năm, Petrovietnam gia tăng 75,79 triệu tấn quy dầu trữ lượng, đưa 16 mỏ, công trình mới vào khai thác; khai thác 51,98 triệu tấn dầu và đưa 35,21 tỷ m³ khí về bờ, hoàn thành kế hoạch 5 năm được Chính phủ giao.

Trong 9 tháng năm 2026, sản lượng khai thác dầu thô trong nước đạt 6,66 triệu tấn, tăng 10,4% so với cùng kỳ. Sản lượng khí về bờ đạt 4,82 tỷ m³. Sản lượng dầu và khí lần lượt đạt 85% và 80% kế hoạch Chính phủ giao. Gia tăng trữ lượng trong 9 tháng đạt 13 triệu tấn quy dầu. Hai mỏ, công trình được đưa vào khai thác sớm hơn kế hoạch, trong đó dự án RC-12 hoàn thành sớm 85 ngày.

Tuy nhiên, hoạt động thăm dò - khai thác vẫn đứng trước nhiều thách thức. Hệ số bù đắp trữ lượng mới chưa đạt kỳ vọng, sản lượng tại các mỏ chủ lực suy giảm tự nhiên. Các phát hiện mới ở bể Cửu Long và Nam Côn Sơn phần lớn có quy mô nhỏ, trong khi tiềm năng lớn chưa được phát hiện lại nằm ở vùng nước sâu, xa bờ, có rủi ro cao và khó thu hút nhà đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, quá trình chuyển dịch năng lượng khiến việc huy động vốn cho lĩnh vực dầu khí ngày càng khó khăn.

Petrovietnam cho rằng, các cơ chế, chính sách mới đang tạo thêm thuận lợi cho hoạt động đầu tư và khai thác. Luật Đầu tư năm 2025, Luật Dầu khí có hiệu lực từ tháng 3/2027 cùng các quy định mới về đầu tư ra nước ngoài được kỳ vọng tăng quyền tự chủ, đẩy mạnh phân cấp cho Tập đoàn, đồng thời tạo thêm ưu đãi đối với mỏ nhỏ, mỏ cận biên và các giải pháp nâng cao thu hồi dầu khí.

Với mục tiêu gia tăng trữ lượng trong nước 13-17 triệu tấn quy dầu mỗi năm và giữ vững sản lượng khai thác trong giai đoạn 2026-2030, Petrovietnam đặt trọng tâm vào việc hoàn thành kế hoạch năm 2026, chuẩn bị sớm cho năm 2027, nâng hệ số bù đắp trữ lượng lên trên 1, xây dựng mô hình quản lý phù hợp với cơ chế phân cấp mới và xanh hóa hoạt động thượng nguồn.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh, Hội nghị năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đồng thời hướng tới hoàn thành kế hoạch năm 2026 và đặt nền tảng cho giai đoạn 2026 - 2030.

Đẩy mạnh đầu tư, phát triển theo chuỗi

Bước vào giai đoạn 2026-2030, Petrovietnam định hướng kết nối các mỏ nhỏ với hệ thống hạ tầng sẵn có, triển khai chính sách khuyến khích đối với mỏ cận biên và các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu.

Tập đoàn cũng đặt mục tiêu quản lý chặt chẽ chuỗi dự án khí Lô B, sớm tái khởi động chuỗi dự án khí Cá Voi Xanh.

Trong hoạt động kỹ thuật, Petrovietnam sẽ ứng dụng công nghệ địa chấn tiên tiến để tìm kiếm các bẫy phi truyền thống, tối ưu lựa chọn vị trí giếng khoan và áp dụng công nghệ khoan nhằm rút ngắn thời gian, giảm chi phí.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu thăm dò - khai thác cũng được đẩy mạnh, bảo đảm yêu cầu bảo mật và khai thác chung. Tập đoàn định hướng ứng dụng AI/ML, đồng thời nghiên cứu các lĩnh vực mới như thu giữ và lưu trữ carbon (CCS), khoáng sản đáy biển, địa nhiệt, hydrogen tự nhiên và khí hydrate.

Petrovietnam cũng xác định cần xây dựng kế hoạch đầu tư sát thực tế, kiểm soát chặt tiến độ các dự án và phát triển nguồn nhân lực thăm dò - khai thác chất lượng cao.

Đối với hoạt động ở nước ngoài, Tập đoàn tiếp tục phát huy vai trò của các hiệp định liên chính phủ và đối tác chiến lược, ưu tiên mua các mỏ đang có sản lượng khai thác, đồng thời còn tiềm năng thăm dò mở rộng.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường nhấn mạnh, thăm dò - khai thác dầu khí (E&P) tiếp tục giữ vai trò cốt lõi, là động lực chính và giữ vai trò dẫn dắt trong chuỗi giá trị của Tập đoàn.

Hoạt động đầu tư thăm dò, khai thác được đánh giá mang lại hiệu quả, đóng góp quan trọng vào lợi nhuận và ngân sách Nhà nước, nhưng cần thời gian dài để tạo tăng trưởng. Vì vậy, bên cạnh các hoạt động đang triển khai, Petrovietnam sẽ nghiên cứu, đầu tư thông qua M&A, nhất là tại nước ngoài, nhằm bổ sung sản lượng và tạo bước đột phá.

Tập đoàn định hướng nhìn nhận các cơ hội đầu tư từ góc độ chuỗi, gắn hoạt động thăm dò - khai thác với hạ tầng khí và các hoạt động hạ nguồn. Trong đó, các dự án Lô B, Cá Voi Xanh tiếp tục được xác định là những dự án cần thúc đẩy.

Petrovietnam cũng định hướng phát huy hạ tầng khí ngoài khơi và trên bờ tại Đông Nam Bộ, đồng thời nghiên cứu phát triển chuỗi khí - điện tại khu vực phía Bắc, kết hợp nguồn khí nội địa và LNG. Đầu tư được xác định là điều kiện để phát triển và tăng trưởng. Vì vậy, Petrovietnam yêu cầu xác định rõ danh mục đầu tư, thứ tự ưu tiên, mục tiêu, lộ trình, tiến độ và đầu mối chịu trách nhiệm.

Trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng ngày càng cao, Petrovietnam xác định việc gia tăng trữ lượng, giữ vững sản lượng và nâng cao hiệu quả đầu tư trong lĩnh vực thăm dò - khai thác sẽ là những yếu tố quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.