'Our Beloved Ho Chi Minh City': Khám phá nửa thế kỷ tự hào của TP.HCM

(VTC News) -

Chuỗi hoạt động này ghi nhận hơn 1.000 tác phẩm từ cuộc thi “Viết câu chuyện, một Thành phố”. Những ký ức, góc nhìn và câu chuyện được cộng đồng sẻ chia đã cùng phác họa hành trình nửa thế kỷ đầy tự hào và những giá trị làm nên bản sắc TP.HCM hôm nay.

Được khởi xướng nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Thành phố vinh dự mang tên Bác, “Our Beloved Ho Chi Minh City” là lời tri ân từ One Central Saigon dành cho thành phố và những thế hệ đã cùng bồi đắp nên bản sắc nơi đây.

Sự kiện Our Beloved Ho Chi Minh City tại công viên 23/9.

Tiếp nối hoạt động mở đầu với những địa danh biểu tượng xuất hiện quanh One Central Saigon, chuỗi trải nghiệm tại Công viên 23/9 đưa câu chuyện thành phố đến gần hơn với cộng đồng. Không gian được thiết kế như một hành trình khám phá đa chiều với ba trạm trải nghiệm, khối LED lập phương 360 độ và hệ thống màn hình cảm ứng, đưa người xem khám phá TP.HCM từ đời sống thường nhật, kiến trúc, công trình biểu tượng đến di sản, văn hóa và nghệ thuật.

Người dân và du khách hào hứng trải nghiệm các hoạt động.

Một điểm nhấn của chương trình là lễ trao giải cuộc thi “Viết câu chuyện, một Thành phố” do One Central Saigon và Tạp chí điện tử Tri Thức Znews đồng tổ chức. Chỉ sau hai tuần, cuộc thi thu hút hơn 1.000 bài dự thi, với 100 tác phẩm nổi bật được lựa chọn và chia sẻ tại chương trình.

Bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing Masterise Group, chia sẻ, một nghìn câu chuyện được viết nên đã góp phần lưu giữ những ký ức quý giá và tiếp nối những giá trị làm nên bản sắc TP.HCM. Với doanh nghiệp này, kiến tạo những giá trị mới luôn song hành cùng việc gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Theo bà Đào, tinh thần ấy cũng được thể hiện trong tầm nhìn kiến tạo One Central Saigon. Tọa lạc tại “tọa độ gốc” của TP.HCM, dự án hiện diện như một giao điểm, nơi quá khứ được trân trọng, hiện tại được lắng nghe và tương lai được cảm tác bằng những góc nhìn mới.

Từ “tọa độ gốc” Bến Thành, One Central Saigon đang định hình một điểm đến biểu tượng mới - nơi tinh hoa thế giới giao hòa cùng bản sắc Việt, tiếp nối những giá trị lịch sử và góp phần mở ra một chương mới cho TP.HCM.