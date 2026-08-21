Ôtô cán phải mảnh kính vỡ có dễ bị thủng lốp?

(VTC News) -

Phần lớn lốp ôtô có thể chịu được những mảnh kính nhỏ từ kính ủ (chưa trải qua quá trình cường lực), loại kính phổ biến được sử dụng trên chai bia hoặc chai nước ngọt. Loại chai này thường làm từ kính tương đối mỏng và khi vỡ sẽ tạo thành nhiều mảnh nhỏ, hình dạng không đều.

Trong nhiều trường hợp, những mảnh kính nhỏ chỉ bị ép vào phần gai lốp mà không xuyên tới lớp đai thép bên trong. Tuy nhiên, các mảnh kính mỏng vẫn có thể mắc thẳng đứng trong những vết nứt hoặc rãnh nhỏ trên lốp. Những mảnh kính lớn hơn từ chai vỡ cũng có thể gây nguy hiểm đáng kể, đặc biệt khi xe đang chạy với tốc độ cao.

Ngoài ra, một số loại kính tấm dày vẫn được sử dụng tại cửa hàng cũ, các tấm kiến trúc hoặc đồ nội thất. Loại kính này có thể dày từ khoảng 6 mm trở lên và khi vỡ tạo ra những mảnh lớn với cạnh rất sắc.

Người lái cần kiểm tra lốp xe cẩn thận khi đi qua khu vực kính vỡ. (Ảnh: AI)

Nếu xe cán trực tiếp lên một mảnh kính lớn dựng đứng, cạnh sắc của nó có thể cắt vào phần gai lốp và tạo ra vết thủng không thể vá. Nguy hiểm hơn, mảnh kính có thể cắt vào thành lốp, khu vực vốn ít được bảo vệ hơn và thường không thể sửa chữa. Đây là những trường hợp người lái đặc biệt không nên cố tiếp tục chạy xe.

Dù phần lớn trường hợp ôtô cán qua kính vỡ không ngay lập tức khiến lốp bị xì hơi, người lái vẫn nên kiểm tra xe, đặc biệt nếu vừa đi qua một khu vực có nhiều mảnh kính mới vỡ và sắc.

Sau khi vượt qua khu vực có kính, chủ xe cần tìm nơi an toàn để dừng xe và kiểm tra lốp. Cần chú ý xem có mảnh kính cắm vào lốp, vết cắt hoặc chỗ phồng bất thường hay không.

Ngay cả những vết thủng nhỏ cũng có thể khiến lốp mất hơi từ từ hoặc dẫn đến sự cố nghiêm trọng hơn trong quá trình vận hành.

Nếu không phát hiện dấu hiệu bất thường, người lái vẫn nên theo dõi áp suất lốp trong vài ngày tiếp theo. Một mảnh kính nhỏ có thể xuyên vào lốp nhưng chưa khiến áp suất giảm ngay lập tức.

Nhiều ôtô hiện nay được trang bị hệ thống cảnh báo áp suất lốp TPMS, có thể cảnh báo khi áp suất giảm bất thường. Với những xe không có hệ thống này, người dùng nên chủ động kiểm tra bằng đồng hồ đo áp suất.

Nếu phát hiện một mảnh kính đang cắm trong lốp, đặc biệt là ở thành lốp, không nên tự ý rút ra nếu chưa có phương án thay hoặc sửa lốp phù hợp. Cách an toàn hơn là đưa xe tới cửa hàng lốp để kỹ thuật viên kiểm tra và xử lý.