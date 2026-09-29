'Mua xe 0 đồng': Phương án sở hữu VF 3 không cần vốn đối ứng cho gia đình trẻ

(VTC News) -

Kết hợp với ưu đãi 3% và quyền lợi sạc miễn phí, phương án này giúp nhiều gia đình trẻ chủ động hơn khi cân đối chi phí cho chiếc ô tô đầu tiên.

Không cần vốn đối ứng, gia đình chủ động hơn với khoản tích lũy

Vợ chồng anh Vũ Quang Huy và chị Nguyễn Thị Lan (cùng 30 tuổi, Hải Phòng) đã dành dụm gần ba năm để mua ô tô. Tuy nhiên, khoản tiền tiết kiệm nhiều lần phải chuyển sang những nhu cầu cấp thiết hơn như sửa nhà, cho con đi học hoặc chăm sóc bố mẹ.

“Mỗi lần gần đủ tiền trả trước, gia đình lại phát sinh một khoản quan trọng hơn. Kế hoạch mua xe vì thế liên tục phải lùi lại dù thu nhập hằng tháng vẫn tương đối ổn định”, chị Lan chia sẻ.

Trường hợp của gia đình chị Lan cho thấy một khó khăn phổ biến khi mua ô tô lần đầu. Người mua có thể đủ khả năng chi trả định kỳ nhưng chưa muốn rút một khoản lớn khỏi quỹ dự phòng ngay tại thời điểm ký hợp đồng.

Chính sách “Mua xe 0 đồng” của VinFast mở thêm phương án cho nhóm khách hàng này. Gia đình chị có thể sớm sở hữu VF 3 - chiếc xe cả hai vợ chồng đều nhắm từ lâu - mà không cần vốn đối ứng.

“Trước đây, chúng tôi phải tính còn thiếu bao nhiêu tiền để mua xe. Với phương án mới, hai vợ chồng có thể bắt đầu từ 0 đồng hoặc mức thanh toán phù hợp, khoản chi trả hằng tháng cũng khá nhẹ nhàng”, anh Huy nói.

Quyết định chốt xe còn được hỗ trợ bởi chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2. Từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026, khách hàng được hưởng ưu đãi 3% trên giá niêm yết khi mua VF 3. Với giá niêm yết 285 triệu đồng của VF 3 Eco, ưu đãi này đưa giá xe xuống chỉ còn 276,45 triệu đồng.

Chi phí sử dụng và công năng phù hợp gia đình nhỏ

Theo chính sách hiện hành, chủ sở hữu VF 3 được miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại các trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Quyền lợi này giúp giảm đáng kể khoản chi năng lượng trong thời gian dài.

“Trước đây, tiền xăng cho hai xe máy là khoản chi cố định mỗi tháng, có thể lên tới cả triệu đồng. Khi sử dụng VF 3 và tận dụng quyền lợi sạc, chi phí là 0 đồng. Dùng ô tô nhưng chi phí còn rẻ hơn xe máy là có thật”, chị Lan cho biết.

VF 3 được bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Thời hạn này giúp người mua ô tô lần đầu không cần lo lắng việc chăm sóc phương tiện trong nhiều năm sở hữu.

Khả năng sử dụng của VF 3 cũng phù hợp với lịch trình của một gia đình nhỏ. Xe có bốn chỗ ngồi, chiều dài 3.190 mm và chiều dài cơ sở 2.075 mm. Kích thước gọn hỗ trợ việc đi qua đường hẹp, xoay trở trong khu dân cư và tìm chỗ đỗ tại các khu vực đông phương tiện.

Phạm vi di chuyển công bố đạt 215km sau mỗi lần sạc đầy. Với nhu cầu chủ yếu gồm đi làm, đưa đón con và mua sắm trong thành phố, người dùng có thể thoải mái sử dụng xe cả tuần.

Chính sách vay giải quyết áp lực vốn ban đầu, ưu đãi 3% giúp hạ số tiền mua xe, còn quyền lợi sạc và công năng đô thị tiếp tục hỗ trợ gia đình sau khi nhận xe. Khi những yếu tố này kết hợp, VF 3 trở thành phương án lên đời nhàn cho nhiều gia đình trẻ.