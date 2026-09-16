Ngân sách dưới 450 triệu đồng nên chọn Toyota Vios hay Kia Soluto?

(VTC News) -

Ngoại thất

Về kích thước, Toyota Vios có kích thước tổng thể dài 4.425 mm, rộng 1.730 mm và cao 1.475 mm, trong khi KIA Soluto có kích thước nhỏ hơn với 4.300 mm x 1.700 mm x 1.460 mm.

Tuy nhiên, Soluto lại chiếm ưu thế với chiều dài cơ sở 2.570 mm, hơn Vios 2.550 mm, giúp cả hai mẫu xe đều gọn gàng, dễ dàng di chuyển trong đô thị đông đúc.

Thiết kế của KIA Soluto mang đậm dấu ấn thương hiệu với lưới tản nhiệt hình mũi hổ đặc trưng và các chi tiết tinh tế như hốc đèn sương mù.

Đèn pha halogen phản xạ thường được trang bị trên các phiên bản tiêu chuẩn, trong khi các phiên bản cao cấp hơn có gương gập điện và cốp sau mở bằng nút bấm điện.

Ngược lại, Toyota Vios đã có những cải tiến với lưới tản nhiệt nối liền nắp ca-pô và cản trước sơn màu đen, cùng đèn pha LED hiện đại và vành bánh xe 15 inch lớn hơn.

Nội thất

Nội thất của KIA Soluto được thiết kế thực dụng với ghế ngồi bọc da, hàng ghế sau có tựa tay trung tâm và tựa đầu điều chỉnh độ cao.

Khoang cabin nổi bật với vô lăng 3 chấu tích hợp nút điều khiển tiện lợi và màn hình thông tin giải trí 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống điều hòa hai chiều và khởi động bằng nút bấm cũng nâng cao sự tiện nghi.

Trong khi đó, Toyota Vios có ghế ngồi bọc da Simili, khoang cabin hiện đại với hệ thống giải trí đầu DVD và màn hình cảm ứng 9 inch.

Vô lăng bọc da 3 chấu tích hợp nhiều nút bấm, cùng hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 6/4 để tăng không gian hành lý. Hệ thống âm thanh 6 loa và điều hòa tự động 2 vùng mang đến trải nghiệm thoải mái cho hành khách.

Động cơ

KIA Soluto được trang bị động cơ xăng Kappa 1.4L, cho công suất tối đa 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại 132 Nm. Xe có hai tùy chọn hộp số: số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp.

Trong khi đó, Toyota Vios nổi bật với động cơ 1.5L Dual VVT-I, cho công suất tối đa 106 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm.

Vios cũng có hai tùy chọn hộp số: vô cấp CVT hoặc số sàn 5 cấp, cùng hệ dẫn động cầu trước. Đặc biệt, phiên bản G của Vios được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense với nhiều tính năng tiên tiến.

Nên chọn Toyota Vios hay Kia Soluto?

Xét tổng thể, Kia Soluto là lựa chọn hợp lý với người mua đề cao tính thực dụng, nhu cầu di chuyển chủ yếu trong đô thị và không đặt nặng hiệu năng. Mẫu xe này có kích thước gọn, nội thất đủ tiện nghi và động cơ 1.4L đáp ứng các nhu cầu sử dụng cơ bản.

Ở chiều ngược lại, Toyota Vios phù hợp hơn với khách hàng muốn một mẫu sedan toàn diện và mạnh hơn. Động cơ 1.5L cho công suất, mô-men xoắn cao hơn Soluto, trong khi hộp số CVT và gói Toyota Safety Sense trên bản G tạo thêm lợi thế về vận hành và an toàn.

Vì vậy, nếu ưu tiên sự gọn gàng, thực dụng và nhu cầu sử dụng cơ bản, Soluto là phương án đáng cân nhắc; còn nếu muốn chiếc xe có khả năng vận hành tốt hơn, tiện nghi và an toàn nhỉnh hơn, Vios là lựa chọn sáng giá hơn.

Hiện nay, Toyota Vios được phân phối chính hãng 3 phiên bản, giá bán từ 458 đến 545 triệu đồng. Kia Soluto được phân phối chính hãng 4 phiên bản, giá bán từ 386 đến 449 triệu đồng.