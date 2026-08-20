Genesis GV90 lộ diện: SUV không có cột B, cửa mở ngược độc đáo

(VTC News) -

Video giới thiệu về GV90. (Nguồn: Genesis)

Hai năm trước, Genesis giới thiệu mẫu SUV ý tưởng cỡ lớn mang tên Neolun. Với thiết kế cửa mở ngược cùng diện mạo bề thế, mẫu xe này được xem là tuyên ngôn về một chiếc SUV đầu bảng trong tương lai của thương hiệu. Khi đó, nhiều người đặt câu hỏi liệu phiên bản thương mại GV90 sẽ giữ lại bao nhiêu nét từ bản concept. Giờ đây, câu trả lời đã rõ ràng: Genesis GV90 2027 chính thức xuất hiện và sở hữu hàng loạt trang bị ấn tượng như những gì Neolun từng hé lộ.

Thiết kế không có cột B

Việc loại bỏ cột B khiến thiết kế cửa của GV90 trở nên đặc biệt, nhưng Genesis khẳng định mẫu SUV vẫn có kết cấu chắc chắn.

Theo hãng xe Hàn Quốc, khoang hành khách được bao quanh bởi một bộ khung có độ dày lớn hơn 50% so với các mẫu xe thông thường. Genesis cũng cho biết GV90 có khả năng bảo vệ hành khách khi xảy ra va chạm tương đương những mẫu xe sử dụng cột B truyền thống.

Vật liệu nhôm được sử dụng rộng rãi ở phần khung gầm nhằm giảm bớt trọng lượng. Dù vậy, với kích thước lớn cùng bộ pin 123,5 kWh, GV90 khó có thể được xem là một mẫu SUV nhẹ.

Đáng chú ý là hệ thống cửa. Tương tự concept Neolun, GV90 sẽ có phiên bản Neolun với cửa sau mở ngược.

Genesis đặt tên cho thiết kế này là Neolun Arch Gate.

Điểm đặc biệt nằm ở cách vận hành. Hai cửa trước và sau có thể mở đồng thời, độc lập với nhau, thay vì phải đóng một cửa trước rồi mới mở cửa còn lại. Để làm được điều này, cửa sau sẽ trượt nhẹ ra phía ngoài trước khi xoay mở.

Không chỉ cửa xe đặc biệt, GV90 còn được trang bị hàng ghế trước có khả năng xoay, kết hợp với trần kính cỡ lớn.

Trần kính này còn có một điểm đáng chú ý: tích hợp túi khí riêng nhằm bảo vệ hành khách khỏi các mảnh kính trong trường hợp xe bị lật. Với phiên bản cao cấp nhất Neolun Executive Suite, trần kính sử dụng công nghệ điện sắc (electrochromic), cho phép thay đổi độ trong suốt theo nhu cầu.

Nội thất của GV90.

Thiết kế gần như bước ra từ concept

Ngoại hình GV90 gây ấn tượng bởi các đường nét liền mạch, khi những mảng thân xe được kết nối với nhau một cách mềm mại. Mẫu SUV tạo cảm giác đồ sộ, chắc chắn nhưng không quá vuông vức hay góc cạnh.

Thiết kế này gợi liên tưởng đến một khối đá lớn được nước mài nhẵn. Khi đặt cạnh concept Neolun, GV90 thương mại gần như giữ nguyên tổng thể. Chi tiết dễ nhận biết nhất cho thấy đây là xe sản xuất hàng loạt là kích thước và hình dáng gương chiếu hậu.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED dạng dải kép.

Thay vì sử dụng các cụm đèn chiếu sáng riêng biệt phía sau dải đèn định vị, GV90 tích hợp luôn chức năng đèn pha vào các dải LED này.

Genesis gọi công nghệ này là Wing Face Micro Lens Array. Đây là thiết kế khá đặc biệt, dù nhiều khả năng cũng khiến hệ thống đèn trở nên đắt đỏ.

Bên trong, GV90 kết hợp phong cách hiện đại, khác biệt và sang trọng. Genesis cung cấp nhiều lựa chọn màu nội thất như xanh lá, chàm, tím và màu caramel truyền thống dành cho khách hàng ưa phong cách an toàn hơn.

Xe không có cụm đồng hồ truyền thống phía sau vô-lăng, kể cả màn hình kỹ thuật số.

Các thông tin cần thiết được hiển thị thông qua màn hình HUD trên kính lái. Màn hình giải trí trung tâm có kích thước 23,6 inch khi xe đang vận hành. Khi đỗ, màn hình có thể nâng lên thêm khoảng 8,9 cm, mở rộng không gian hiển thị OLED để phục vụ xem phim và các nội dung giải trí khác.

Hệ thống này sử dụng nền tảng phần mềm Pleos Connect dựa trên Android Automotive, hệ điều hành mới của Tập đoàn Hyundai.

Một chi tiết khác cũng khá khác thường nằm phía sau vô-lăng. Bộ phận trông giống một cần gạt nhỏ thực chất là cần chuyển số. Khi xe đỗ, tắt máy và không có người bên trong, cần này nằm ở vị trí 12 giờ.

Khi người lái bước vào và đóng cửa, cần chuyển xuống vị trí tương ứng khoảng 2 giờ và trở thành cần chọn số. Vì vậy, GV90 cũng không cần nút bấm khởi động truyền thống.

Genesis đang tạo cho mẫu xe đầu bảng một cá tính riêng, hướng đến phong cách tương lai, kết hợp những đường nét đậm chất nghệ thuật Art Deco vốn ngày càng trở thành dấu ấn của thương hiệu.

SUV điện đầu bảng, công suất gần 660 mã lực

GV90 sử dụng hệ thống truyền động thuần điện, phát triển trên nền tảng eMP dành riêng cho các mẫu xe đầu bảng của Genesis. Xe được trang bị bộ pin dung lượng 123,5 kWh, kết hợp hai mô-tơ điện ở cầu trước và cầu sau, cho tổng công suất 657 mã lực và mô-men xoắn cực đại khoảng 800 Nm.

Mỗi mô-tơ điện còn được tích hợp bộ vi sai chống trượt điều khiển điện tử. Hệ thống treo khí nén đa buồng và đánh lái bánh sau được trang bị nhằm mang đến khả năng vận hành êm ái, ổn định. Genesis cho biết phiên bản 7 chỗ có phạm vi hoạt động ước tính 310 dặm (khoảng 499 km) mỗi lần sạc.

Genesis cho biết GV90 dự kiến được bán ra tại các đại lý từ năm 2027. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể cũng như giá bán của mẫu SUV điện đầu bảng này vẫn chưa được công bố.