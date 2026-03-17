Ông Trump nói Iran 'chỉ là hổ giấy', giục đồng minh xử lý điểm nghẽn Hormuz

Tên lửa Iran lao xuống Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/3 kêu gọi các quốc gia khác hỗ trợ giải quyết tình trạng đóng cửa tại eo biển Hormuz, đồng thời gọi Iran là “con hổ giấy” trước những lo ngại về các mối đe dọa từ quốc gia Trung Đông này.

“Chúng tôi mạnh mẽ khuyến khích các quốc gia khác tham gia cùng chúng tôi, và tham gia nhanh chóng với tinh thần nhiệt tình", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

“Tôi đã nhận được sự ủng hộ từ một số nước. Tôi muốn nêu tên họ, nhưng thành thật mà nói tôi không biết họ có muốn hay không, vì họ có thể trở thành mục tiêu", ông nói thêm. “Nhưng tôi cho rằng việc bị nhắm mục tiêu hay không cũng không quan trọng, vì chúng ta đang đối phó với một ‘con hổ giấy’".

Ông cũng nói: “Hai tuần trước thì đó chưa phải là ‘hổ giấy’. Nhưng bây giờ thì đúng là như vậy".

Iran đã hạn chế nghiêm trọng giao thông qua eo biển Hormuz, nơi khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ của thế giới đi qua. Trong 24 giờ gần nhất, không có tàu nào đi qua tuyến đường này, giảm mạnh so với mức trung bình khoảng 60 tàu mỗi ngày, theo dữ liệu từ trang theo dõi vận tải biển.

Mỹ tấn công các căn cứ quân sự của Iran.

Ông Trump đã kêu gọi một liên minh các quốc gia, bao gồm Mỹ, cùng tham gia xử lý tình hình tại tuyến hàng hải quan trọng này. Tuy nhiên, cho đến nay phản ứng công khai từ các nước vẫn khá dè dặt.

Quân đội Mỹ cũng đang triển khai thêm lực lượng tới Trung Đông khi căng thẳng gia tăng quanh eo biển Hormuz. Fox News cho biết khoảng 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ đang đóng tại Nhật Bản sẽ được điều động trên tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli. Tuy nhiên, con tàu có thể mất khoảng 10 ngày để tới khu vực.

Cuối ngày 13/3, khi thị trường dầu mỏ đã đóng cửa, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã phóng nhiều đợt tên lửa và điều chiến đấu cơ trong hai giờ, tấn công 90 mục tiêu quân sự trên đảo Kharg Island, trung tâm xuất khẩu dầu chính của Iran.

Hiện tại, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã quyết định không tấn công trực tiếp vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran.