(VTC News) -

Hãng thông tấn AP dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có cuộc gặp riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 19/11. Cuộc gặp này diễn ra bên cạnh hội nghị thượng đỉnh ba bên được lên lịch trước đó với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đây sẽ là lần đầu tiên ông Trump và ông Putin trực tiếp hội đàm kể từ cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska năm ngoái. Khi đó, hai nhà lãnh đạo không đạt được thỏa thuận nào nhằm hạ nhiệt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có cuộc gặp riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP)

Ông Trump nhiều lần ca ngợi mối quan hệ tốt đẹp với ông Putin, trong khi quan hệ Mỹ - Ukraine gần đây dường như đã xuống mức rất thấp. Tổng thống Mỹ từ chối áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, trong khi Kiev gặp thêm khó khăn do những gián đoạn trong hệ thống hỗ trợ vệ tinh dành cho máy bay không người lái phục vụ chiến sự.

Thời điểm cụ thể của cuộc gặp ngày 19/11 vẫn chưa được xác định. Theo lịch trình đã công bố, ông Trump sẽ có cuộc hội đàm riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời tham dự cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với lãnh đạo Nga và Trung Quốc.

Ông Trump cho biết sẽ thảo luận với ông Tập Cận Bình và ông Putin về việc hạn chế vũ khí hạt nhân cũng như tìm cách chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, giới phân tích không kỳ vọng cuộc gặp sẽ tạo ra những bước đột phá đáng kể, dù đây là sự kiện chưa từng có tiền lệ.

Trước chuyến công du, các trợ lý của Tổng thống Trump nói với báo giới rằng vấn đề Ukraine sẽ không nằm trong chương trình nghị sự. Tuy nhiên, hôm 17/11, Tổng thống Mỹ nhận định việc hàng chục nghìn binh sĩ Nga thiệt mạng mỗi tháng đã tạo ra cơ hội để giải quyết cuộc xung đột.

“Tôi nghĩ chúng ta đã tiến rất gần đến việc giải quyết vấn đề này. Chúng tôi sẽ có một cuộc gặp tốt đẹp để bàn về chuyện đó”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.