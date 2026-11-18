Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Lawrence Wong; đánh giá quan hệ Việt Nam - Singapore đang phát triển tích cực và còn nhiều tiềm năng; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Singapore, mong muốn cùng Singapore triển khai hiệu quả Chương trình hành động về Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030, đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển thực chất.

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong phát biểu tại buổi tiếp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Singapore trong APEC và đề nghị Singapore ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027; trân trọng mời Thủ tướng Lawrence Wong thăm Việt Nam và tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Đánh giá cao việc Singapore duy trì vị trí là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy thương mại, đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, hạ tầng thông minh và phát triển đô thị bền vững; tăng cường hợp tác về xuất khẩu điện gió, trao đổi tín chỉ carbon và cảng biển. Việt Nam đề nghị Singapore tiếp tục hỗ trợ về kỹ thuật và nhân lực để phát triển các trung tâm tài chính quốc tế; hỗ trợ Việt Nam vận hành Trung tâm Dữ liệu quốc gia, tư vấn xây dựng và quản trị trung tâm tính toán hiệu năng cao phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên duy trì lập trường chung của ASEAN về Biển Đông, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Thủ tướng Lawrence Wong bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; hài lòng với đà phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước; đánh giá cao kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Thủ tướng Lawrence Wong khẳng định Singapore hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn tăng cường hợp tác thực chất về kinh tế, đầu tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới giàu tiềm năng như công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, kinh tế số và năng lượng. Singapore sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027 và mong muốn phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trên cương vị Chủ tịch APEC 2027.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa sự tin cậy chính trị; đánh giá cao cơ chế Đối thoại chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất. Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố trụ cột hợp tác kinh tế, mở rộng đầu tư và thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thế hệ mới theo hướng thông minh, xanh; nghiên cứu hợp tác về hạ tầng và đô thị thông minh; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm mạng.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong khuôn khổ ASEAN và APEC, góp phần củng cố một ASEAN đoàn kết, vững mạnh, tăng cường kết nối với các đối tác.

Việt Cường (VOV)