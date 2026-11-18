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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Singapore Lawrence Wong Ngày 18/11, bên lề Tuần lễ cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.

Tâm thế chủ động và vai trò kiến tạo của Việt Nam trong ASEAN Chuyến công tác của Thủ tướng góp phần vào thành công năm Chủ tịch ASEAN 2026, khẳng định vai trò của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác và định hình tương lai khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ - APEC Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đoàn Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ - APEC và một số giám đốc điều hành doanh nghiệp hàng đầu khu vực.

Cựu Giám đốc tình báo Hàn Quốc lĩnh án 2 năm 6 tháng tù Tòa án Tối cao Hàn Quốc giữ nguyên án tù 2 năm 6 tháng đối với cựu Giám đốc tình báo vì đưa ra thông tin sai sự thật liên quan đến vụ thiết quân luật năm 2024.