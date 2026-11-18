Trong khuôn khổ chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2026 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, chiều 18/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026.

Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC là một sự kiện thường niên quan trọng của APEC, mang đến cơ hội đối thoại giữa các Nhà Lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp về những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của kinh tế khu vực và toàn cầu, đồng thời thúc đẩy sự gắn kết giữa hoạch định chính sách và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Với chủ đề “Cùng thịnh vượng, cùng làm chủ tương lai”, Hội nghị tập trung thảo luận những vấn đề đang được cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm và có ảnh hưởng lớn đến tương lai kinh tế châu Á - Thái Bình Dương như triển vọng kinh tế thế giới và khu vực, cơ hội hợp tác và tăng cường kết nối liên kết khu vực, Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP), hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp về hành trình 40 năm Đổi mới của Việt Nam, từ một nền kinh tế còn nhiều khó khăn, năng lực sản xuất hạn chế và ít kết nối với thế giới trước Đổi mới, Việt Nam ngày nay đã trở thành một trong 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, với quy mô GDP trên 500 tỷ USD, một trung tâm sản xuất và xuất khẩu quan trọng trong các lĩnh vực điện tử, công nghiệp chế biến, chế tạo, đồng thời phát triển mạnh các ngành dịch vụ hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, công cuộc Đổi mới của Việt Nam đã tìm thấy sự cộng hưởng sâu sắc với tầm nhìn của APEC và sự đồng hành của Diễn đàn. Từ vị thế của một nền kinh tế đi sau trên hành trình hội nhập, Việt Nam đã trở thành một đối tác tích cực, cùng các thành viên kiến tạo những khuôn khổ hợp tác và định hình tương lai phát triển của khu vực.

Toàn cảnh Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam đã lựa chọn cho mình mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập, nhằm tạo nền tảng cho phát triển quốc gia đến năm 2045. Trong đó, mô hình phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới có sự đồng điệu sâu sắc với các ưu tiên của APEC. Đó là khơi dậy động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cải cách mạnh mẽ để khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển và gắn sự phát triển với hạnh phúc của người dân, thắp sáng các giá trị nhân văn và phát huy sức mạnh mềm của văn hoá.

Đồng thời, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại; chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả; đề cao đối thoại, vun đắp lòng tin, thúc đẩy hợp tác.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu ba chuyển dịch lớn đang định hình tương lai phát triển, tác động sâu sắc đến hoạt động của doanh nghiệp trên toàn thế giới đó là: Sự tồn tại thường xuyên, liên tục và đồng thời của hàng loạt khủng hoảng tạo nên trạng thái bất ổn, bất định thường trực, bào mòn sức chống chịu của các nền kinh tế và xói mòn lòng tin giữa các quốc gia; sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ nền kinh tế và đời sống xã hội; sự tới hạn của mô hình tăng trưởng truyền thống cùng với gia tăng bất bình đẳng xã hội làm suy giảm niềm tin của người dân vào các thiết chế công và các định chế quốc tế.

Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tô Lâm đề nghị APEC thúc đẩy ba định hướng chiến lược gồm: Tiên phong trong thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư rộng mở, tạo xung lực mới cho hội nhập và liên kết kinh tế; kiến tạo động lực tăng trưởng mới và khai mở những không gian phát triển mới; lấy sự phồn vinh của người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm của hợp tác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng APEC cần là kênh đối thoại chiến lược, cởi mở, xây dựng, là nhịp cầu để các bên hoá giải bất đồng, giảm thiểu căng thẳng và tìm kiếm giải pháp thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, mô hình phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới có sự đồng điệu sâu sắc với các ưu tiên của APEC. Trong đó, khơi dậy động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời Việt Nam xác định lợi thế cạnh tranh ngày càng được bồi đắp bằng năng suất, tri thức, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và quản trị hiện đại. Chính vì vậy, Việt Nam thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp vươn lên những khâu có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị khu vực.

“Cải cách mạnh mẽ để khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển. Việt Nam quyết tâm thực hiện ba đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng, tạo chuyển biến căn bản về môi trường phát triển, khơi thông và phát huy mọi nguồn lực, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tạo nền tảng vững chắc để đất nước vươn lên trong kỷ nguyên mới. Việt Nam quyết liệt cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy, đơn giản hoá thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao tính minh bạch, khả năng dự báo của chính sách. Chúng tôi tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển, doanh nghiệp đầu tư dài hạn, đổi mới và lớn mạnh. Đó cũng là điều kiện để nâng cao chất lượng hợp tác đầu tư quốc tế, gắn đầu tư với nghiên cứu và phát triển, đào tạo nhân lực và kết nối doanh nghiệp trong nước, mang lại lợi ích cho các bên”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, đích đến cao nhất của mọi sự phát triển chính là phẩm giá và hạnh phúc con người. Mô hình phát triển của chúng tôi kiên định lấy con người làm chủ thể trung tâm, mục tiêu và động lực của mọi chính sách. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam coi văn hoá không chỉ là bệ đỡ tinh thần, mà thực sự là nguồn lực, động lực nội sinh và sức mạnh mềm vô giá của quốc gia.

Đồng thời, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại; chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả; đề cao đối thoại, vun đắp lòng tin, thúc đẩy hợp tác.

“Trong quá trình này, chúng tôi chào đón các doanh nghiệp APEC và nhà đầu tư quốc tế mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, công nghiệp xanh và hạ tầng hiện đại; khuyến khích các tập đoàn đa quốc gia đặt trụ sở khu vực, trung tâm nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Điều Việt Nam hướng tới không chỉ là thu hút nguồn vốn, mà là xây dựng những quan hệ đối tác chiến lược, lâu dài, cùng chia sẻ tri thức, công nghệ, nâng cao năng lực doanh nghiệp và tạo ra giá trị mới. Việt Nam cam kết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, xây dựng môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch, có thể dự báo; tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực và đồng hành tháo gỡ khó khăn. Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của Việt Nam”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Nhấn mạnh việc năm 2027, Việt Nam sẽ lần thứ ba đảm nhận vai trò Chủ nhà APEC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đón nhận trọng trách này với niềm vinh dự lớn và cam kết làm hết sức mình vì một Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình. Đồng thời mong muốn APEC 2027 sẽ góp phần củng cố lòng tin, mở rộng hợp tác, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mang lại kết quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhận được sự hưởng ứng lớn của Hội nghị. Các đại biểu đánh giá cao những nhận định sâu sắc về thế giới và APEC; ủng hộ các đề xuất về định hướng hợp tác APEC và bày tỏ tin tưởng vào các chính sách cải cách, phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ của Việt Nam.

Việt Cường (VOV)