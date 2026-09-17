Ông Trump: Iran muốn đạt thỏa thuận kết thúc chiến sự

(VTC News) -

Khi được phóng viên hỏi liệu gần đây ông có nhận được thông tin gì từ phía Iran hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump thẳng thắn thừa nhận ông đã có cuộc nói chuyện “trực tiếp” với họ. Đồng thời, ông Trump hi vọng cuộc xung đột với Iran sắp kết thúc.

“Chúng ta đang hy vọng tiến tới chấm dứt cuộc xung đột. Iran muốn đạt được một thỏa thuận. Chúng ta sẽ xem điều đó diễn ra như thế nào”, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Hôm 10/9, trước khi lên chuyên cơ Air Force One đến thành phố Dallas để dự Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa, Tổng thống Trump cũng nói với phóng viên rằng: “Tôi nghĩ cuộc chiến sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử vì họ không thể cầm cự thêm nữa. Họ đang tuyệt vọng tìm cách tác động đến cuộc bầu cử”.

Đồng thời, ông Trump tuyên bố chính phủ Iran đang trì hoãn việc chấm dứt xung đột nhằm đảm bảo môi trường chính trị thuận lợi hơn ở Mỹ và trông chờ vào đảng Dân chủ để “để họ được yên cũng như cho phép họ sở hữu vũ khí hạt nhân”. “Tất cả những gì Iran muốn là vũ khí hạt nhân và nếu Iran có vũ khí hạt nhân, cả thế giới sẽ gặp rắc rối lớn”, ông Trump nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ, Washington đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề trong Chiến dịch Epic Fury (Cơn Cuồng nộ Dữ dội) nhằm vào Iran.

Báo cáo ước tính chiến dịch của Mỹ ở Trung Đông tiêu tốn khoảng 33,4 tỷ USD, chưa bao gồm chi phí sửa chữa cơ sở bị hư hại. Con số này bao gồm 22,3 tỷ USD giá trị đạn dược đã sử dụng, 3,7 tỷ USD thiệt hại về trang thiết bị và 7,4 tỷ USD đối với những khoản chi tiêu khác.

Ngoài ra, có hàng chục máy bay của Mỹ bị hư hại hoặc phá hủy, bao gồm 4 tiêm kích F-15E, 7 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, 1 cường kích A-10, 1 tiêm kích F-35A và 30 máy bay không người lái trinh sát MQ-9.

Báo cáo của Lầu Năm Góc cũng xác nhận cuộc tấn công của Iran làm hư hại hoặc phá hủy hàng trăm tòa nhà và công trình tại căn cứ của Mỹ ở Kuwait, Bahrain, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Ả rập Xê Út, Iraq, Oman và Jordan.

Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm xuống mức thấp kỷ lục, do sự thất vọng của cử tri về cuộc chiến với Iran và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng trầm trọng. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ dự kiến ​​​​diễn ra vào 3/11, thường được xem là cuộc trưng cầu dân ý về người đang nắm giữ chức vụ Tổng thống.