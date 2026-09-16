Nổ lớn trên đảo chiến lược Qeshm của Iran

(VTC News) -

Ngày 16/9, hãng thông tấn IRNA dẫn lời nguồn tin địa phương đưa tin nhiều tiếng nổ được nghe thấy phát ra từ hướng biển trên đảo Qeshm của Iran. Tuy nhiên, IRNA chưa cung cấp thông tin chi tiết về những tiếng nổ nghe thấy.

Hồi đầu tháng 9, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng thông báo về cuộc tấn công nhắm vào mục tiêu tại Iran. Theo Press TV, các vụ nổ xảy ra tại khu vực bờ biển phía nam Iran, trong đó có đảo Qeshm và một số thành phố.

Mỹ kích hoạt vũ khí trong một cuộc tấn công vào Iran. (Ảnh: Reuters)

Để đáp trả, Iran tấn công nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Jordan, Iraq và Bahrain.

Đảo Qeshm có diện tích lớn, nằm gần nhiều tuyến tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Theo một số nguồn, Iran đã xây dựng cơ sở quân sự và công trình ngầm trên đảo. Qeshm được xem là một trong những địa điểm quan trọng trong năng lực quân sự của Iran tại khu vực Hormuz.

Cùng thời điểm, hãng thông tấn Fars đưa tin Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Ali Abdollahi ban hành hướng dẫn chuẩn bị kịch bản xung đột. Trọng tâm của hướng dẫn là toàn đất nước Iran cần chuẩn bị cho 3 kịch bản tiếp theo của xung đột, gồm: xung đột toàn diện, ngừng bắn và chấm dứt hoàn toàn hành động thù địch.

Trong trường hợp cuộc xung đột toàn diện nổ ra, những cuộc tụ tập đông người và sự kiện cá nhân sẽ bị đình chỉ tổ chức. Thay vào đó, cả nước sẽ tập trung vào công tác chuẩn bị cho hoạt động tác chiến, duy trì dịch vụ thiết yếu, quản lý nguồn lực, hỗ trợ và điều phối giữa các cơ quan liên quan.

Ở mặt trận khác tại Trung Đông, lực lượng Houthi chính thức tham gia vào cuộc giao tranh mới. Trong cuộc tấn công chớp nhoáng tuần trước, họ giành quyền kiểm soát toàn bộ bờ biển biển Đỏ của Yemen và eo biển Bab el-Mandeb, vốn trở nên quan trọng đối với xuất khẩu dầu thô của Ả Rập Xê Út khi cuộc chiến ở Trung Đông đang làm tắc nghẽn eo biển Hormuz ở Vịnh Ba Tư.

Hôm 15/9, Thái tử Ả rập Xê Út Mohammed Bin Salman gặp Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi thảo luận về cuộc khủng hoảng mới nhất. Ai Cập kêu gọi “đảm bảo tự do và an ninh hàng hải” qua eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb, đồng thời khẳng định Tổng thống Sisi ủng hộ những biện pháp mà Ả Rập Xê Út thực hiện “để bảo vệ an ninh và ổn định của nước này”.

Việc cuộc chiến ở Yemen bất ngờ bùng phát trở lại sau thời gian tạm lắng từ năm 2022 khiến Riyadh phải vội vàng phản ứng. Tuần trước, truyền thông Mỹ đưa tin Thái tử Ả rập Xê út trực tiếp đề nghị Tổng thống Donald Trump can thiệp, nhưng bị từ chối.