Ông Trump bỏ phiếu sớm tại Florida trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ

(VTC News) -

Ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump bỏ phiếu sớm tại bang Florida, trước khi ông xuất hiện ở cuộc vận động tại bang Georgia, miền nam nước Mỹ. Tổng thống Trump cho biết ông bỏ phiếu theo đảng, tức là chỉ bỏ phiếu cho ứng viên thuộc Đảng Cộng hòa.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề tham nhũng, ông Trump khẳng định tham nhũng chỉ xảy ra ở những khu vực và thành phố do Đảng Dân chủ kiểm soát. “Bạn nên nhìn vào nạn tham nhũng thực sự, đó là nạn tham nhũng của Đảng Dân chủ”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump. (Ảnh: Getty)

Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ chính thức diễn ra vào ngày 3/11. Đây không chỉ là cuộc đua giành ghế tại Quốc hội mà còn là phép thử quan trọng đối với khả năng điều hành của Tổng thống Trump trong nửa cuối nhiệm kỳ.

Kết quả sẽ quyết định đảng nào nắm quyền kiểm soát Quốc hội, ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình nghị sự của Nhà Trắng trong 2 năm tới, đồng thời định hình cục diện quyền lực tại nhiều bang và địa phương trên khắp nước Mỹ.

Hiện tại, các cuộc thăm dò đều cho thấy Đảng Cộng hòa có thể mất quyền kiểm soát Hạ viện và thậm chí cả Thượng viện. Cuộc khảo sát do Reuters/Ipsos thực hiện đầu tháng 10 cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump duy trì ở mức thấp kỷ lục khi nhiều cử tri gốc Tây Ban Nha chỉ trích hiệu quả công việc của ông.

Nếu Đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, ông Trump sẽ gặp không ít khó khăn trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự trong hai năm cuối nhiệm kỳ. Ngoài ra, Tổng thống Trump hoặc các cộng sự có thể phải đối mặt với hàng loạt cuộc điều tra của Quốc hội Mỹ do Đảng Dân chủ thúc đẩy.

Trong khi đó, tại cuộc vận động ở bang Ohio nhằm ủng hộ ứng viên Đảng Dân chủ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, cựu Tổng thống Barack Obama đưa ra những lời chỉ trích gay gắt nhằm vào ông Trump.

“Sau 2 năm hỗn loạn, tham nhũng (...) ở mức độ chưa từng thấy trong thời kỳ hiện đại, các bạn giờ đây có cơ hội lên tiếng rằng: ‘Đủ rồi!’. Chúng ta đang bỏ phiếu để tạo ra sự thay đổi ngay tại Ohio”, ông Obama phát biểu tại thành phố Cleveland.