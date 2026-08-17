Ông Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc tiếp tục tạo kỳ tích phát triển

Trung Quốc đã tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia nhân 100 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Giang Trạch Dân tại Bắc Kinh ngày 17/8, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo đương nhiệm cùng nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Tập Cận Bình đã điểm lại cuộc đời và sự nghiệp của ông, khẳng định ông là “nhà lãnh đạo kiệt xuất có uy tín cao được toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc cả nước công nhận..., là nhà lãnh đạo lỗi lạc của sự nghiệp vĩ đại chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”, đóng góp to lớn vào việc thúc đẩy sự nghiệp này thành công bước vào thế kỷ 21.

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia nhân 100 ngày sinh cố lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân ngày 17/8 tại Bắc Kinh. Ảnh: Tân Hoa xã

Ông đã đảm nhận các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong Đảng và quân đội “vào thời khắc nguy nan”, sau khi nước này trải qua “biến động chính trị nghiêm trọng” vào đầu năm 1989, đồng thời “xử lý ổn thỏa những mối nguy tiềm ẩn nghiêm trọng đe dọa sự ổn định đại cục chính trị của đất nước”, trở thành hạt nhân của thế hệ lãnh đạo Trung ương thứ ba của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đề xướng chính tư tưởng quan trọng “Ba đại diện”.

Ông cũng thể hiện sự quyết đoán trong các thời điểm lịch sử và những khoảnh khắc then chốt, bình tĩnh ứng phó với rủi ro, thách thức và vượt qua những trở ngại gian nan, “mở ra không gian rộng lớn và tạo dựng môi trường thuận lợi cho công cuộc hiện đại hóa” của Trung Quốc.

Theo Chủ tịch Trung Quốc, ông Giang Trạch Dân đã xử lý hàng loạt sự kiện quốc tế bất ngờ liên quan đến chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, vượt qua những khó khăn, nguy cơ nảy sinh trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế cũng như thiên nhiên, đặc biệt là chống chịu thành công tác động của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, giành thắng lợi trong cuộc chiến chống lũ lụt năm 1998, duy trì ổn định xã hội, đảm bảo con tàu cải cách, mở cửa và hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa vượt sóng vươn khơi và tiến vững tiến xa.

Ông đã “xác lập cương lĩnh cơ bản của Đảng trong giai đoạn sơ cấp của chủ nghĩa xã hội”, thiết lập mục tiêu cải cách và khuôn khổ cơ bản của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa cùng hệ thống phân phối với sự tồn tại đồng thời của nhiều phương thức phân phối, đồng thời thúc đẩy cải cách trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị và văn hóa.

Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu cán bộ, đảng viên Trung Quốc học tập niềm tin chính trị vững vàng, tận tụy với nhân dân, tinh thần đổi mới, tư duy chiến lược và sự dũng cảm quyết đoán của cố lãnh đạo Giang Trạch Dân, giữ vững niềm tin đối với chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, không ngừng mở ra những bước tiến mới trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác vào bối cảnh Trung Quốc, dựa vào nhân dân để lập nên những kỳ tích lịch sử vĩ đại.

Ông nhấn mạnh: “Trên hành trình mới, chúng ta cần nâng cao nhận thức về các nguy cơ tiềm ẩn, duy trì tư duy về giới hạn, phối hợp tốt hơn giữa phát triển và an ninh. Với tinh thần đấu tranh ngoan cường và bản lĩnh đấu tranh vượt trội, tích cực ứng phó với những thử thách to lớn đến từ những biến động phức tạp, thậm chí bão tố hiểm nguy, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia, qua đó viết nên chương mới cho kỳ tích kép tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và ổn định xã hội lâu dài”.

Ông cũng kêu gọi tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc cải cách mở cửa, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống và năng lực quản trị quốc gia, khơi dậy sức sáng tạo của toàn Đảng và toàn xã hội, không ngừng tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực phấn đấu thúc đẩy toàn diện sự nghiệp xây dựng cường quốc và công cuộc phục hưng dân tộc thông qua hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Ông Giang Trạch Dân sinh ngày 17/8/1926 tại Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Ông giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Quân ủy Trung ương từ năm 1989. Ông chủ động xin từ chức và thôi giữ chức Tổng Bí thư vào năm 2002 cùng chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương vào năm 2004. Năm 2022, ông qua đời tại Thượng Hải, hưởng thọ 96 tuổi.

Kể từ khi Trung Quốc thành lập nước năm 1949 đến nay, lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của các nhà lãnh đạo thường chỉ được tổ chức dưới hình thức các cuộc tọa đàm. Ông Giang Trạch Dân là cựu lãnh đạo thứ 7 của Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức mít tinh kỷ niệm cấp quốc gia, sau các ông Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Đức, Đặng Tiểu Bình và Trần Vân.

Bích Thuận (VOV-Bắc Kinh )