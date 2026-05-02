Thế giới có thể 'bùng nổ' tỷ phú vào năm 2031

Theo công bố danh sách tỷ phú thế giới thường niên lần thứ 40 của Forbes hồi tháng 3, toàn thế giới có 3.428 tỷ phú, tăng 400 người so với con số kỷ lục của năm ngoái. Như vậy, hành tinh này đã có thêm hơn 1 tỷ phú mới mỗi ngày trong 12 tháng qua. Đây cũng là con số cao nhất kể từ khi danh sách này được thành lập vào năm 1987.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là tài sản của các tỷ phú hiện giàu hơn 4 nghìn tỷ USD so với năm ngoái. Tổng tài sản của các tỷ phú đạt mức kỷ lục 20,1 nghìn tỷ USD, tăng từ 16,1 nghìn tỷ USD vào năm 2025. Tài sản trung bình của 1 tỷ phú hiện là 5,8 tỷ USD, tăng từ 5,3 tỷ USD vào năm 2025.

Thống kê cho thấy, hiện có kỷ lục 20 người nằm trong "câu lạc bộ 100 tỷ USD", nhóm siêu giàu. Mỹ là nơi sinh sống của 15 trong số 20 người giàu nhất thế giới. Gần một nửa số tỷ phú này làm giàu nhờ công nghệ.

Trong đó, tỷ phú Elon Musk đang nắm giữ vị trí số 1 vững chắc hơn bao giờ hết với gần 800 tỷ USD. Đáng chú ý, nhiều thời điểm, tài sản của Elon Musk đã vượt 800 tỷ USD, đưa ông đến gần hơn với việc trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trên thế giới.

Theo ước tính của Forbes, tài sản ròng của Elon Musk đã tăng khoảng 497 tỷ USD kể từ năm 2025. Mức tăng trưởng này gần gấp đôi tài sản của Elon Musk chỉ trong vòng 12 tháng.

Theo Theguardian, các số liệu cho thấy, số lượng tỷ phú trên thế giới có thể đạt gần 4.000 người vào năm 2031, khi giới siêu giàu tích lũy tài sản với tốc độ ngày càng nhanh.

Còn theo khảo sát của Knight Frank, tầng lớp triệu phú cũng đang tăng nhanh chóng. Số người sở hữu tài sản ít nhất 30 triệu USD trên toàn thế giới tăng từ 162.191 người vào năm 2021 lên 713.626 người hiện nay - tăng hơn 300%.

Theo nghiên cứu, số lượng tỷ phú dự kiến ​​sẽ tăng nhanh nhất ở Ả Rập Xê Út nhờ dầu mỏ. Số tỷ phú sẽ tăng hơn gấp đôi từ 23 người vào năm 2026 lên dự báo 65 người vào năm 2031.

Mỹ có nhiều tỷ phú hơn bất kỳ quốc gia nào khác, hiện giữ kỷ lục với 989 người trong danh sách, sở hữu tổng tài sản trị giá 8,4 nghìn tỷ USD. Trung Quốc đại lục đứng thứ 2 với 539 tỷ phú, trong khi Ấn Độ đứng thứ ba với 229 người.

Trong khi đó, 89 người bị loại khỏi danh sách tỷ phú năm nay và 39 tỷ phú khác đã qua đời.

Theo khảo sát của Knight Frank, Bắc Mỹ là nơi sinh sống của gần 1/3 số tỷ phú toàn cầu. Tuy nhiên, dự báo cho thấy khu vực châu Á Thái Bình Dương sẽ vượt qua Bắc Mỹ vào năm 2031. Thời điểm đó, tỷ phú đến từ khu vực châu Á Thái Bình Dương dự kiến ​​sẽ chiếm 37,5% tổng số, so với 27,8% từ Bắc Mỹ.