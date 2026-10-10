Ông lớn Traphaco kinh doanh thế nào những năm gần đây?

(VTC News) -

Doanh nghiệp đặt mục tiêu mở rộng mảng tân dược chất lượng cao, đầu tư nhà máy chuẩn EU-GMP và duy trì tăng trưởng hai chữ số trong giai đoạn tới.

Lợi nhuận phục hồi, tăng trưởng mạnh

Công ty Cổ phần Traphaco (mã chứng khoán: TRA), một trong những doanh nghiệp dược phẩm lớn tại Việt Nam, ghi nhận kết quả kinh doanh cải thiện trong những năm gần đây, đặc biệt từ năm 2025.

Năm 2024, doanh thu thuần của Traphaco đạt 2.370,2 tỷ đồng, tăng 1,7% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 9,7%, còn 257,3 tỷ đồng.

Sang năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.657 tỷ đồng, tăng 13%; lợi nhuận sau thuế đạt 278 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2024. Cả hai chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đề ra.

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong nửa đầu năm 2026. Theo báo cáo tài chính riêng được soát xét, Traphaco đạt doanh thu 1.370 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 142,5 tỷ đồng, tăng 127%.

Khách hàng chuộng sản phẩm đông dược cao cấp của Traphaco (Ảnh: Traphaco).

Riêng quý II/2026, lợi nhuận sau thuế đạt 65 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đến từ tăng trưởng doanh thu kết hợp với việc kiểm soát chi phí. Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần giảm xuống 58,04%, trong khi tỷ lệ chi phí bán hàng trên doanh thu thuần giảm 5,61% so với cùng kỳ.

Năm 2026, Traphaco đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.923 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 306 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch, doanh nghiệp cần duy trì đà tăng trưởng trên nền kết quả kinh doanh tích cực của năm trước.

Chiến lược xanh tạo nền tảng tăng trưởng

Trong nhiệm kỳ 2021-2025, Traphaco theo đuổi chiến lược phát triển chuỗi giá trị dược liệu sạch, bền vững, trong bối cảnh ngành dược chịu áp lực từ biến động tỷ giá, chi phí nguyên liệu và những gián đoạn chuỗi cung ứng.

Doanh nghiệp xây dựng các vùng trồng dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP-WHO, triển khai dự án GreenPlan và tham gia Liên minh Thương mại Sinh học Đạo đức (UEBT). Theo định hướng của công ty, việc chủ động nguồn dược liệu và kiểm soát chất lượng từ đầu vào giúp giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, đồng thời tạo nền tảng cho phát triển các dòng đông dược chất lượng cao.

Năm 2025, nhóm đông dược cao cấp của Traphaco tăng trưởng 68%, riêng sản phẩm Boganic Premium tăng 70%. Nhóm tân dược chất lượng cao cũng tăng trưởng 31%.

Bên cạnh phát triển sản phẩm, doanh nghiệp duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức 30-40% mỗi năm theo thông tin được công bố, đồng thời sử dụng nguồn lực tích lũy để đầu tư sản xuất, nghiên cứu và phát triển (R&D), nâng cấp dây chuyền và chuyển đổi số.

Đây là hướng đi nhằm kết hợp tăng trưởng kinh doanh với kiểm soát chi phí và duy trì khả năng tài chính phục vụ các kế hoạch đầu tư dài hạn.

Từ đông dược sang tân dược chất lượng cao

Nếu giai đoạn 2021-2025 tập trung củng cố nền tảng, Traphaco xác định giai đoạn 2026-2030 là thời kỳ mở rộng dư địa tăng trưởng, trong đó tân dược chất lượng cao giữ vai trò ngày càng quan trọng.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, trong 5 năm qua, mảng tân dược đạt tốc độ tăng trưởng kép 12,5%, tỷ trọng doanh thu tăng từ 33,4% lên 40%. Ba giai đoạn hợp tác chuyển giao công nghệ với Tập đoàn Daewoong (Hàn Quốc) đã mang lại 42 sản phẩm, gồm thuốc tương đương sinh học và thuốc generic thế hệ mới.

Trong giai đoạn tới, Traphaco đặt mục tiêu tăng trưởng 40% mỗi năm đối với nhóm tân dược chất lượng cao, riêng các sản phẩm chuyển giao công nghệ tăng gấp đôi. Doanh nghiệp cũng dự kiến đưa ra thị trường ít nhất 10 sản phẩm mới mỗi năm, trong đó có tối thiểu 5 sản phẩm tân dược.

Một trong những dự án trọng điểm là nhà máy đạt tiêu chuẩn EU-GMP tại Hưng Yên, với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 700 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động, nhà máy được kỳ vọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất thuốc chất lượng cao và mở rộng khả năng tiếp cận kênh bệnh viện (ETC).

Theo kế hoạch, nguồn vốn đầu tư dự án được phân bổ theo tỷ lệ 50% vốn chủ sở hữu và 50% vốn vay. Cơ cấu này cho thấy doanh nghiệp dự kiến kết hợp nguồn lực nội bộ với vốn vay để triển khai dự án.

Ngoài đầu tư sản xuất, Traphaco tiếp tục tái cấu trúc hệ thống phân phối thuốc không kê đơn (OTC), thành lập Công ty TNHH MTV Dược phẩm Traphaco chuyên trách logistics và phát triển các kênh bán hàng hiện đại. Theo thông tin được Tổng giám đốc Đào Thúy Hà công bố tại đại hội cổ đông, trong quý I/2026, doanh thu tăng 13%, lợi nhuận tăng 42% so với cùng kỳ. Sau 4 tháng, doanh thu từ nền tảng trực tuyến đã tiệm cận kết quả cả năm 2025, trong khi kênh chuỗi nhà thuốc tăng khoảng 30%.

Mục tiêu tăng trưởng hai chữ số

Trong kế hoạch giai đoạn 2026-2030, Traphaco đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trước thuế bình quân 10,1% mỗi năm. Ba trụ cột chính gồm duy trì vai trò nền tảng của đông dược cao cấp, thúc đẩy tân dược chất lượng cao và mở rộng các kênh phân phối, đặc biệt là kênh bệnh viện và kênh bán hàng hiện đại.

Traphaco nhận vinh danh Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2026.

Tuy nhiên, kế hoạch này cũng đặt ra yêu cầu về hiệu quả sử dụng vốn, kiểm soát chi phí và khả năng khai thác công suất các dự án đầu tư. Doanh nghiệp cần đồng thời duy trì lợi thế ở mảng đông dược, phát triển sản phẩm mới và mở rộng thị trường tân dược trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn.

Kết quả kinh doanh năm 2025 và nửa đầu năm 2026 cho thấy Traphaco đang cải thiện khả năng sinh lời. Dù vậy, khả năng hoàn thành các mục tiêu dài hạn sẽ phụ thuộc vào hiệu quả triển khai chiến lược, tiến độ đầu tư nhà máy và sức tăng trưởng thực tế của các nhóm sản phẩm chủ lực.

Ngày 17/9/2026, Traphaco được Forbes Việt Nam vinh danh trong danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam. Đây là lần thứ 10 doanh nghiệp góp mặt trong bảng xếp hạng này.