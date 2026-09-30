(VTC News) -

Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) vừa công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, ông Lê Thái Sâm là Chủ tịch HĐQT, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của hãng. Từ đầu năm 2022 đến nay, đây là lần thứ 8 Bamboo Airways thay đổi nhân sự giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Trước đó, vị trí người đại diện theo pháp luật của Bamboo Airways do ông Trương Phương Thành, Tổng giám đốc hãng, đảm nhiệm.

Ông Lê Thái Sâm trở lại làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Bamboo Airways. (Ảnh: Bamboo Airways).

Đây là lần trở lại ghế Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways của ông Lê Thái Sâm sau khi ông rời vị trí này vào giữa tháng 11/2025. HĐQT hãng đã bầu ông Bùi Quang Dũng làm chủ tịch nhiệm kỳ 2023-2028, thay ông Sâm. Thời điểm đó, ông Sâm thôi chức Chủ tịch Bamboo Airways chỉ hơn 1 tháng sau khi nhóm nhà đầu tư do ông đại diện bàn giao quyền quản lý, điều hành hãng cho Tập đoàn FLC. Dù rời ghế Chủ tịch, ông vẫn giữ vai trò thành viên HĐQT và cam kết chịu trách nhiệm đối với kết quả hoạt động của hãng trong giai đoạn tái cấu trúc trước đó.

Ông Lê Thái Sâm gia nhập Bamboo Airways từ năm 2022 và sau đó trở thành cổ đông lớn nhất của hãng. Ông từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways từ tháng 7/2023 đến tháng 2/2024, trước khi chuyển sang vị trí Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT. Tháng 8/2025, ông Sâm trở lại vị trí chủ tịch.

Hiện ông Sâm còn là Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Hàng hóa Hàng không Tre Việt và một số doanh nghiệp liên quan đến Bamboo Airways.