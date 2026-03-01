Nguyên Phó cục trưởng Cục Hàng không Võ Huy Cường làm Phó Tổng Bamboo Airways.

(VTC News) -

Hãng hàng không Bamboo Airways công bố nghị quyết bổ nhiệm ông Võ Huy Cường giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 27/2.

Đây là lần trở lại của ông Cường sau thời gian rời hãng vì lý do cá nhân. Trong giai đoạn 2022 - 2023, ông từng giữ vai trò cố vấn cao cấp, tham mưu về an toàn khai thác và chất lượng dịch vụ cho hãng này.

Ông Võ Huy Cường là gương mặt quen thuộc trong ngành Hàng không Việt Nam. Trước khi nghỉ hưu vào cuối năm 2021, ông giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, trực tiếp phụ trách các mảng cốt lõi như vận tải hàng không và cấp phép bay; thỏa thuận song phương, đa phương quốc tế; quản lý máy bay và khai thác bay; Chủ tịch Hội đồng thẩm định thuê, cho thuê máy bay và Phó chủ tịch Hội đồng điều phối slot.

Theo đại diện Bamboo Airways, việc bổ nhiệm ông Võ Huy Cường tiếp tục là bước kiện toàn bộ máy điều hành, nâng cao năng lực quản trị và bảo đảm an toàn khai thác, tạo nền tảng vững chắc cho các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Song song với việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, Bamboo Airways cũng ráo riết đẩy mạnh các kế hoạch tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự chuyên môn. Từ năm 2026, Hãng dự kiến tuyển dụng 1.000 tiếp viên hàng không, đào tạo theo tiêu chuẩn ngành và văn hóa dịch vụ hiếu khách đặc trưng của Bamboo Airways, đáp ứng nhu cầu mở rộng khai thác.

Trong khuôn khổ kế hoạch phát triển giai đoạn 2026 - 2030, Bamboo Airways đặt mục tiêu mở rộng đội bay, dự kiến tăng thêm 8 - 10 tàu bay mỗi năm, hướng tới khôi phục quy mô 30 tàu bay theo chủ trương đã được Chính phủ phê duyệt.

Mới đây, nhà sáng lập Bamboo Airways Trịnh Văn Quyết làm việc với đại diện Tập đoàn Boeing nhằm trao đổi cụ thể về lộ trình tái khởi động các hợp đồng mua tàu bay đã ký kết trước đây.

Nội dung thảo luận tập trung vào khả năng khôi phục kế hoạch tiếp nhận dòng tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner, đồng thời xem xét phương án thuê bổ sung dòng tàu bay thân hẹp thế hệ mới Boeing 737 MAX nhằm tăng cường tính linh hoạt trong khai thác.

Hai bên cũng trao đổi về việc Boeing hỗ trợ các chương trình đào tạo tổ bay, đội ngũ kỹ thuật và chuyển giao năng lực vận hành, hướng tới thiết lập khuôn khổ hợp tác dài hạn. Các nội dung này được xây dựng trên cơ sở phù hợp với kế hoạch tái cơ cấu và mục tiêu mở rộng đội bay, mạng đường bay của Bamboo Airways trong giai đoạn phát triển mới.