Cận cảnh 8.000 người hối hả hoàn thiện sân bay Phú Quốc đón APEC 2027

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Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt vi phạm tại Đại học Quốc gia Hà Nội, từ thu học phí vượt quy định, tuyển sinh vượt chỉ tiêu, sai về sử dụng ngân sách, tài sản công.
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