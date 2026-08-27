NXB Giáo dục Việt Nam khẳng định không thiếu SGK, đưa giải pháp gỡ 'sốt' cục bộ

(VTC News) -

Năm học 2026 - 2027 là năm đầu tiên triển khai chủ trương thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa (SGK) Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục Việt Nam trên toàn quốc.

NXB Giáo dục Việt Nam khẳng định, về tổng sản lượng, hoàn toàn không có sự thiếu hụt nguồn cung SGK. (Ảnh: Thanh Tùng)

Không thiếu hụt nguồn cung sách giáo khoa

Là đơn vị sản xuất và phát hành SGK, NXB Giáo dục Việt Nam đã chủ động triển khai kế hoạch sản xuất, in ấn và cung ứng từ rất sớm. Tính đến ngày 25/8, đơn vị in và phát hành 225 triệu bản SGK và hơn 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo, hoàn thành vượt kế hoạch đăng ký ban đầu của các địa phương.

Theo thông tin từ Nhà xuất bản, đến khai giảng, đơn vị sẽ phát hành bổ sung ra thị trường 10 triệu bản SGK theo nhu cầu thực tiễn từ các nhà trường, địa phương. Ngoài ra, ngày 26/8 Hội đồng thành viên nhà xuất bản đã phê duyệt kế hoạch in bổ sung 8 triệu bản SGK để đảm bảo an ninh an toàn SGK, khắc phục thiên tai, bão lũ và các tình huống thực tiễn phát sinh khác.

Riêng tại TP.HCM, tính đến ngày 24/8/2026, NXB Giáo dục Việt Nam cung ứng 25,5 triệu bản SGK, đạt 102% so với kế hoạch dự kiến ban đầu (25,1 triệu bản). Ngoài cung ứng đến các nhà trường theo đặt hàng, NXB Giáo dục Việt Nam còn trực tiếp đáp ứng nhu cầu mua sắm SGK của đông đảo phụ huynh học sinh tại các cửa hàng thuộc hệ thống nhà xuất bản.

NXB Giáo dục Việt Nam khẳng định, về tổng sản lượng, hoàn toàn không có sự thiếu hụt nguồn cung SGK.

Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc và “sốt sách” cục bộ tại một số địa phương (đặc biệt là ở TP.HCM), NXB Giáo dục Việt Nam lý giải không xuất phát từ việc thiếu nguồn cung tổng thể, mà do sự đứt gãy, gián đoạn tạm thời trong kênh đăng ký mua sách truyền thống tại nhà trường và các vướng mắc về mặt lộ trình chính sách, trong đó có sự gián đoạn trong kênh đăng ký mua sách tại các cơ sở giáo dục để chờ quyết định về chính sách miễn phí sách giáo khoa.

Vì vậy, đến sau ngày 14/8, sau khi UBND TP.HCM ban hành Kế hoạch số 446/KH-UBND về việc triển khai miễn phí SGK trên địa bàn TP, các trường mới dồn dập gửi đơn đặt hàng đến các đơn vị phát hành của NXB Giáo dục Việt Nam (tại thời điểm gần kề năm học mới) với sản lượng rất lớn, tạo ra áp lực nhu cầu kép (nhà trường mua SGK để cho mượn, phụ huynh tự mua SGK theo nhu cầu và được thông báo từ trường là phụ huynh tự trang bị SGK cho học sinh) cho NXB Giáo dục Việt Nam.

Điều đó dẫn đến việc phụ huynh ồ ạt đến các cửa hàng lẻ mua SGK, tạo ra cảnh xếp hàng dài tại một vài cửa hàng sách của NXBGDVN.

Chủ động linh hoạt ứng phó và giải pháp khẩn cấp của NXBGDVN

Để giải quyết tình trạng ùn cục bộ, các đơn vị phát hành của NXB Giáo dục Việt Nam nỗ lực triển khai, linh hoạt phát hành SGK đến toàn bộ đại lý, cửa hàng sách tại địa bàn TP.HCM; đồng thời chủ động thuyết phục các trường triển khai đặt sách. Bên cạnh đó, NXB Giáo dục Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với các Sở GD&ĐT triển khai các giải pháp khẩn cấp:

Điều tiết nguồn hàng tức thì: NXB Giáo dục Việt Nam liên tục vận chuyển sách từ các kho trung chuyển bổ sung về các nhà sách, cửa hàng bán lẻ và các đại lý để phục vụ phụ huynh.

Kích hoạt lại kênh đăng ký tại nhà trường: Đề nghị các cơ sở giáo dục tiếp tục tiếp nhận nhu cầu mua sách của phụ huynh. Các Công ty Sách - Thiết bị trường học địa phương sẽ vận chuyển sách trực tiếp về tận trường học, giúp phụ huynh không cần phải ra các cửa hàng bán lẻ xếp hàng.

Công khai danh sách điểm bán chính thống: Khuyến cáo phụ huynh chủ động tra cứu danh sách các cửa hàng cung ứng SGK chính thống thuộc hệ thống NNXB Giáo dục Việt Nam.

Kéo dài thời gian phục vụ và bán hàng trực tuyến: Tăng cường nhân lực tại các hệ thống nhà sách, mở rộng thời gian phục vụ trong ngày và đẩy mạnh các kênh đặt hàng online giao tận nhà.

Cung cấp SGK điện tử hoàn toàn miễn phí: Học sinh và giáo viên có thể tra cứu, khai thác, cập nhật và sử dụng SGK điện tử miễn phí tại địa chỉ taphuan.nxbgd.vn để chủ động học tập và giảng dạy ngay trong thời gian chờ nhận sách giấy.

Khuyến khích tái sử dụng SGK cũ thực hành tiết kiệm: Khuyến khích học sinh tận dụng lại SGK cũ của bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” nhằm giảm áp lực mua sách mới và thực hành tiết kiệm.

NXB Giáo dục Việt Nam am kết bảo đảm cung ứng đầy đủ 100% sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh trên cả nước trong năm học 2026 - 2027. Để đảm bảo cung ứng SGK được đầy đủ theo nhu cầu của các trường, địa phương trong năm học 2027-2028, NXB Giáo dục Việt Nam cũng đề nghị các địa phương phê duyệt kế hoạch dự báo nhu cầu sử dụng SGK để cung cấp miễn phí, làm cơ sở để lập dự toán trước ngày 30/10/2026; Đăng ký, ký hợp đồng với NXB Giáo dục Việt Nam trước 1/12/2026 để cung ứng.