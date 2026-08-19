(VTC News) -

Từ năm học 2026-2027, cả nước sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa (SGK). Chủ trương này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được lựa chọn sử dụng là lời khẳng định về chất lượng chuyên môn, tính sư phạm vượt trội và giá trị thực tiễn mà bộ sách mang lại.

NXB Giáo dục Việt Nam đảm bảo đủ SGK cho học sinh trước thềm năm học 2026-2027. (Ảnh: Thanh Tùng)

Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bảo đảm đầy đủ sách giáo khoa phục vụ năm học mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp in ấn, điều phối, đảm bảo không để học sinh nào thiếu sách khi bước vào năm học 2026 - 2027.

Tính đến ngày 15/8/2026, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đáp ứng đầy đủ và vượt nhu cầu đặt hàng của các trường học và địa phương. Theo thông tin từ nhà xuất bản, hơn 220 triệu bản SGK và 76 triệu bản sách bài tập (SBT), sách tham khảo (STK) đã được hoàn thành cung ứng ra thị trường phục vụ nhu cầu học sinh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang tiếp tục triển khai in bổ sung thêm khoảng 9 triệu bản SGK. Nguồn sách này dùng để đảm bảo an ninh, an toàn SGK, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, bão lũ, cũng như đáp ứng các nhu cầu phát sinh về trang bị sách cho thư viện hoặc các chương trình trao tặng sách tại địa phương.

Cũng theo chia sẻ từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, vừa qua, do có tâm lý chờ đợi chính sách miễn phí SGK, một số nhà trường và học sinh không đăng ký, đặt hàng trước với các Công ty Sách - Thiết bị trường học tại địa phương. Điều này dẫn đến việc trong những ngày cận kề năm học mới, lượng lớn phụ huynh và học sinh dồn dập tìm mua sách tại các cửa hàng bán lẻ. Do lượng cầu tăng đột biến trong thời gian ngắn nên đã xảy ra hiện tượng thiếu đầu sách, không đủ trọn bộ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định, ngay khi nhận được đăng ký, các cửa hàng Sách - Thiết bị giáo dục thuộc hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các Công ty Sách - Thiết bị trường học địa phương sẽ chuẩn bị và cung ứng đầy đủ SGK, SBT cho tất cả các môn học, cấp học.

Để thuận lợi cho việc trang bị sách, NXB Giáo dục Việt Nam khuyến cáo phụ huynh và học sinh chủ động tra cứu các điểm bán sách chính thống thuộc hệ thống NXB Giáo dục Việt Nam tại đây.

Song song với việc cung ứng sách giấy, NXB Giáo dục Việt Nam triển khai các giải pháp hỗ trợ linh hoạt. Học sinh và giáo viên có thể tra cứu, khai thác và sử dụng sách giáo khoa điện tử hoàn toàn miễn phí tại địa chỉ taphuan.NXB Giáo dục Việt Nam.vn để chủ động cập nhật kiến thức và phục vụ công tác dạy - học.

Giao diện website sách giáo khoa điện tử hoàn toàn miễn phí của NXB Giáo dục Việt Nam.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khuyến khích học sinh tận dụng lại SGK cũ của bộ Kết nối tri thức với cuộc sống (nếu được người dùng năm trước tặng lại) nhằm giảm áp lực phát hành và thực hành tiết kiệm.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết tiếp tục bám sát tình hình thực tế, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để điều phối nguồn sách kịp thời, bảo đảm 100% học sinh có đủ SGK trước ngày khai giảng năm học mới.