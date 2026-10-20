Nước mắm cao cấp Vị Xưa: Lưu giữ vị ngon trong gian bếp nhà

(VTC News) -

Giữa bao điều có thể đổi thay, hương vị cơm nhà vẫn luôn là “vị ngon không thể thay thế”. Đó cũng là giá trị mà nước mắm cao cấp Vị Xưa mong muốn gìn giữ, mang vị “đậm ngon” thân thuộc vào từng món ăn, để mỗi bữa cơm không chỉ ngon hơn mà còn là nơi những ký ức yêu thương được tiếp nối.

Vị Xưa - hương vị của ký ức qua nhiều thế hệ

Từ những bữa cơm mẹ nấu ngày thơ bé đến căn bếp nhỏ của những gia đình trẻ hôm nay, nước mắm vẫn luôn là một phần quen thuộc của mâm cơm Việt. Có khi đó là chén nước mắm bà pha, món kho mẹ nấu hay bữa cơm giản dị của đôi vợ chồng trẻ vừa bắt đầu xây dựng một mái ấm.

Mỗi thế hệ có một cách nấu, một cách thưởng thức khác nhau, nhưng “vị ngon” thân thuộc ấy trở thành “ký ức” vẫn âm thầm kết nối mọi người quanh mâm cơm nhà.

Đó cũng là điều Vị Xưa muốn tiếp nối - một hương vị quen thuộc đủ để ta nhận ra, nhớ đến và muốn quay về.

40 độ đạm “đậm ngon” từ cá cơm Phú Quốc

Vị Xưa được tạo nên từ nguồn cá cơm tươi ngon tại Phú Quốc, kết hợp cùng phương pháp ủ chượp truyền thống 3 cá : 1 muối qua thời gian chắt chiu và chăm chút 12 tháng ròng đã tạo nên tinh chất nước mắm có độ đạm cao tự nhiên với 40 độ đạm “đậm ngon”, mang sắc vàng nâu cánh gián trong veo, vị đậm đà, thơm dịu và hậu vị ngọt đạm cá đặc trưng.

Không chỉ là nguyên liệu hay quy trình, chính thời gian và sự kiên nhẫn đã góp phần tạo nên một hương vị có dấu ấn riêng - thứ vị nước mắm khiến người ta dễ dàng nhận ra giữa rất nhiều lựa chọn.

“Vị ngon không thể thay thế” trong từng mâm cơm nhà

Một chút Vị Xưa nêm vào món kho giúp từng thớ thịt, khứa cá thêm đậm đà, một chút Vị Xưa trong món canh làm hương vị hài hòa, bắt vị hơn. Và khi dùng để chấm, vị mắm 40 độ đạm lan toả độ đậm đà nơi đầu lưỡi và để lại hậu vị ngọt dịu của đạm cá tự nhiên khiến người thưởng thức lưu luyến mãi.

Vị Xưa đánh thức hương vị thân thuộc của mâm cơm mẹ nấu.

Nhưng điều khiến một hương vị ở lại lâu đôi khi không chỉ nằm ở vị giác. Đó còn là cảm giác thân thuộc khi bất chợt nhận ra “đây chính là vị của bữa cơm mẹ từng nấu, bà từng nêm”. Dù là món ăn truyền thống của đại gia đình hay những biến tấu hiện đại của người trẻ, Vị Xưa vẫn là người bạn đồng hành, giúp mỗi món ăn thêm tròn vị và mỗi bữa cơm nhà thêm gần gũi, thân thương.

Vị Xưa - vị của ký ức

Có những hương vị thuộc về ngày cũ nhưng càng đi qua năm tháng, người ta càng nhớ. Một giọt nước mắm có thể làm tròn vị món ăn, nhưng điều còn ở lại lâu hơn có khi là “ký ức” về một bữa cơm, một căn bếp, hay một người thương đã cùng mình bao năm tháng.

Có Vị Xưa, mâm cơm nhà lại đong đầy ký ức ngày thơ.

Để mỗi lần nêm hay chấm, hương vị thân quen ấy lại có dịp trở về - và những bữa cơm gia đình lại có thêm nhiều câu chuyện về vị của ký ức, vị của tình thân.

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