Nước bủa vây, tiến độ dự án đường huyết mạch hơn nghìn tỷ ở Huế 'hụt hơi'

Sau những trận mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn tại Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài (TP Huế) bị nước bủa vây, việc thi công gặp khó.
Nước bủa vây công trường dự án đường huyết mạch hơn nghìn tỷ ở Huế
Đổi chủ đầu tư, “trảm” nhà thầu
Tháng 7/2026, UBND TP Huế thống nhất chủ trương chuyển chủ đầu tư Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế sang Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 (nay là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương), nhằm tháo gỡ vướng mắc, cải thiện tình trạng thi công ì ạch, đẩy nhanh tiến độ.
Trước đó theo chủ đầu tư, do không thực hiện đúng tiến độ hợp đồng và cam kết tại gói thầu số 21, Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm bị chấm dứt hợp đồng. Doanh nghiệp này từng hai lần bị xử phạt vi phạm hợp đồng với tổng số tiền 411 triệu đồng. Chủ đầu tư yêu cầu các thành viên còn lại trong liên danh nhà thầu phân chia phần việc sau khi Công ty Cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm bị chấm dứt hợp đồng, đồng thời khẩn trương tổ chức thi công trở lại tại gói thầu số 21.
Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương, kế hoạch vốn năm 2026 của dự án là 350 tỷ đồng, đến nay giải ngân 227,167 tỷ đồng (đạt 64,9% kế hoạch). Công tác giải phóng mặt bằng bàn giao 58,31/60,2 héc-ta, tương ứng khoảng 8,9/10,1km tuyến (đạt 96,8%), phần còn lại đang được các phường tiếp tục xử lý, dự kiến hoàn thành phần lớn trong tháng 10/2026. Tại gói thầu số 21, khối lượng nền, móng đường đạt 87.912/297.480m² (tương đương khoảng 29,5%), 5 cầu trên tuyến đạt khoảng 45% khối lượng.
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