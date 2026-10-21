Sạt lở bờ sông, nông dân Quảng Ngãi bất lực nhìn đất sản xuất bị 'nuốt chửng'

“Sau đợt mưa lớn lịch sử năm 2025 và liên tiếp các trận mưa đầu tháng 10/2026 này, dòng nước cuốn trôi khoảng 1.000 m² đất của nhà tôi. Diện tích keo mới trồng chưa đầy hai năm, rễ chưa bám sâu đã bị bật gốc, cuốn theo dòng nước. Cứ cái đà sạt lở như thế này thì phần đất còn lại cũng chẳng giữ nổi” - bà Liên giãi bày.