Sạt lở bờ sông, nông dân Quảng Ngãi bất lực nhìn đất sản xuất bị 'nuốt chửng'

Chiêm ngưỡng tháp Chăm 1.200 năm tuổi nằm cạnh bờ biển Phan Thiết thơ mộng
Được xây dựng từ đầu thế kỷ thứ VIII, tháp Po Sah Inư (Lâm Đồng) vẫn đứng sừng sững, trầm mặc với vẻ đẹp nguyên sơ, bí ẩn.
Cận cảnh cầu đi bộ hình lá dừa nước qua sông Sài Gòn trước thời khắc hợp long
Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, có vòm thép hình lá dừa nước nặng 3.400 tấn, được hợp long sáng 21/10, kết nối khu vực Bến Bạch Đằng với Thủ Thiêm.
Đêm nay hợp long cầu đi bộ hình lá dừa nối đôi bờ Bến Bạch Đằng - Thủ Thiêm
Quá trình hợp long bắt đầu bằng kéo sà lan khỏi vị trí neo đậu, xoay sà lan đúng hướng dọc mố cầu; khi đạt hướng tiếp cận, sà lan được lai dắt vào vị trí lắp đặt.
Festival cồng chiêng Gia Lai 2026: Tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể nhân loại
Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya 2026 quy tụ gần 1.500 nghệ nhân sẽ diễn ra từ 30/10 - 8/11/2026 tại Gia Lai.
Cận cảnh đường ven biển hơn 6.500 tỷ đồng nối TP.HCM với Lâm Đồng
Dự án nâng cấp đường ven biển vốn đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng, đang được đẩy nhanh thi công nhiều hạng mục, hướng tới hoàn thành vào cuối năm 2026 và quý I/2027.
Thái Nguyên: Tuyên truyền pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo cho giáo dân Ba Bể
Sở Dân tộc và Tôn giáo Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và an ninh trật tự cho đồng bào Công giáo tại Giáo họ Ba Bể.
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