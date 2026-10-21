Sư tử trắng ở Thảo Cầm Viên qua đời

Sự ra đi của sư tử trắng 17 tuổi tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn khiến nhiều du khách tiếc nuối. Theo nghiên cứu, sư tử trong môi trường nuôi giữ thường có tuổi thọ 16-22 tuổi.

“Tạm biệt em nhé Mimi, em bé dễ thương. Chấm dứt mọi đau đớn của tuổi già”, fanpage Thảo Cầm Viên Sài Gòn viết trong bài đăng tiễn biệt con sư tử.

Hình ảnh khiến nhiều du khách tiếc nuối trước sự ra đi của “cô sư tử già” Mimi.

Dưới thông báo, nhiều người yêu động vật bày tỏ sự tiếc nuối, đồng thời chia sẻ hình ảnh và kỷ niệm từng chụp cùng Mimi trong những lần đến tham quan. Với nhiều du khách, sư tử trắng này là một trong những “thú viên” quen thuộc (tên gọi thân mật chỉ các động vật trong sở thú), gắn liền với những chuyến ghé thăm Thảo Cầm Viên.

Theo thông tin được đăng tải trên website của Thảo Cầm Viên hồi tháng 3, Mimi là sư tử cái 17 tuổi. Trong các nội dung giới thiệu về động vật tại vườn thú, Mimi thường được gọi thân mật là “cụ” hay “cô sư tử già”.

Mimi từng được giới thiệu là loài có vẻ ngoài điềm tĩnh, thường nằm nghỉ và ít vận động. Những đặc điểm đó khiến sư tử trắng này trở thành một gương mặt quen thuộc với những người thường xuyên theo dõi hoạt động của Thảo Cầm Viên.

Theo Smithsonian’s National Zoo, sư tử được nuôi trong môi trường vườn thú thường sống đến cuối tuổi thiếu niên hoặc đầu tuổi 20, lâu hơn so với trong tự nhiên. Trong một bài viết năm 2022, đơn vị này cho biết sư tử tại vườn thú thường sống khoảng 16-22 năm và được xem là đã bước vào giai đoạn lão hóa khi vượt 15 tuổi.

Như vậy, ở tuổi 17, Mimi đã bước vào giai đoạn tuổi già theo cách phân loại này.

Những hình ảnh của sư tử trắng Mimi được Thảo Cầm Viên chia sẻ hồi tháng 5.

Sự ra đi của Mimi gợi nhớ trường hợp hà mã Chia, loài nổi tiếng khác tại Thảo Cầm Viên, qua đời vào tháng 5/2025 ở tuổi 42. Theo thông báo của vườn thú thời điểm đó, Chia không qua khỏi sau thời gian dài chống chọi với các vấn đề sức khỏe liên quan đến tuổi già.

Chia được đưa về Thảo Cầm Viên năm 1984, khi mới khoảng 8 tháng tuổi. Sau hơn bốn thập kỷ, cá thể hà mã này trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ khách tham quan.

Cũng trong tháng 5/2025, Thảo Cầm Viên tổ chức buổi xuất hiện cuối cùng trước công chúng cho hổ Bengal tên Tây, khép lại 15 năm tham gia các buổi trình diễn. Khi đó, con hổ gần 20 tuổi được chuyển về khu hậu cần để tiếp tục được chăm sóc khi tuổi cao.

Một hổ già khác tên Ngộ Không cũng từng được chăm sóc tại khu vực này trước khi qua đời vào tháng 7/2025. Những trường hợp trên cho thấy công tác chăm sóc động vật tại vườn thú không chỉ gắn với việc phục vụ khách tham quan mà còn bao gồm quá trình theo dõi sức khỏe, chăm sóc các cá thể khi bước vào giai đoạn cuối đời.

Thành lập năm 1864 với tên gọi ban đầu là Vườn Bách Thảo, Thảo Cầm Viên Sài Gòn là một trong những vườn thú lâu đời trên thế giới còn hoạt động. Trải qua hơn 160 năm, nơi đây trở thành điểm tham quan quen thuộc của người dân TP.HCM, đồng thời thực hiện các hoạt động chăm sóc, nhân giống và bảo tồn động vật.

Thảo Cầm Viên hiện chăm sóc hơn 120 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ. Bên cạnh vai trò là điểm tham quan, nơi đây còn lưu giữ những câu chuyện về các cá thể động vật được chăm sóc qua nhiều năm, trở thành ký ức gắn bó với nhiều thế hệ du khách.