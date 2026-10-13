Hiện trạng dự án đường gần 200 tỷ chậm tiến độ, chưa bàn giao đã lún ở Huế

Những ngày qua, tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ bất ngờ được đóng lại, cấm người dân lưu thông. Việc đóng đường được thông báo là để phục vụ thi công. Lý do là trong quá trình kiểm tra, chủ đầu tư kiểm tra, ghi nhận tình trạng mặt đường bê tông nhựa tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ có cao độ hiện trạng thấp hơn cao độ được thiết kế.