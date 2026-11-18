(VTC News) -

Cuộc chiến săn vé BIGBANG chưa có hồi kết!

Hai đêm diễn BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI tại Mỹ Đình cuối tháng 10 đã khép lại, nhưng dư âm vẫn chưa hề hạ nhiệt. Những màn trình diễn bùng nổ, biển lightstick vàng rực và khoảnh khắc hàng chục nghìn V.I.P cùng hát vang những bản hit huyền thoại vẫn liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội. Không ít fan còn đang “lụy concert”, ngày ngày xem lại fancam để tìm chút cảm giác được trở về Mỹ Đình.

Chưa kịp nguôi ngoai, ấy vậy mà các V.I.P đã nhận ngay tin vui mới khi VPBank chính thức mang triển lãm COSMOS BIGBANG 20TH ANNIVERSARY MEDIA EXHIBITION IN HO CHI MINH CITY về TP.HCM, công bố lịch mở bán vé trên nền tảng Cticket.

Từng ra mắt tại Seoul (Hàn Quốc) vào tháng 8/2026, triển lãm kỷ niệm 20 năm BIGBANG sẽ lần đầu tiên đặt chân đến Đông Nam Á, mang cả một “vũ trụ” âm nhạc, hình ảnh và những ký ức thanh xuân đến gần hơn với V.I.P Việt.

Theo ban tổ chức đợt pre-sale độc quyền dành cho 1.000 chủ thẻ VPBank đã diễn ra từ 10h ngày 15/11 đến 10h ngày 16/11/2026 trên Cticket. Ngay sau đó, vé cũng được mở bán đại chúng từ 10h ngày 16/11.

Triển lãm mở cửa từ 10h đến 22h hằng ngày, với 12 suất tham quan, mỗi suất kéo dài 60 phút. Từ thứ Hai đến thứ Sáu, vé có giá 699.000 đồng cho khung 10h - 18h và 799.000 đồng cho khung 18h - 22h. Vào cuối tuần và các ngày đặc biệt (24/11, 24 - 25/12/2026 và 01 - 03/01/2027), mức giá đồng hạng 799.000 đồng áp dụng cho mọi khung giờ.

Nếu fan muốn có thêm một tấm ảnh “chung khung hình” cùng BIGBANG tại khu vực Hologram Photo có thể mua vé trải nghiệm bổ sung với giá 199.000 đồng. Mỗi tài khoản được mua tối đa 8 vé cho cùng một suất tham quan, vì vậy những hội bạn thân muốn đi cùng nhau cũng cần lên kế hoạch săn vé từ sớm.

Triển lãm có gì khiến fan đứng ngồi không yên?

Không chỉ đơn thuần là ngắm nhìn những hình ảnh hay kỷ vật của thần tượng, COSMOS đưa các V.I.P bước vào một “vũ trụ” BIGBANG choáng ngợp, nơi âm nhạc, giọng hát và những sân khấu huyền thoại được tái hiện bằng loạt công nghệ hiện đại như Media Art, hologram, thực tế ảo (VR) và trực quan hóa âm thanh bằng trí tuệ nhân tạo (AI Sound Visualization). Người hâm mộ như được sống lại những khoảnh khắc rực rỡ trong suốt 20 năm của các “ông vua K-pop” theo cách hoàn toàn mới.

COSMOS BIGBANG 20TH ANNIVERSARY MEDIA EXHIBITION tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc) tháng 8/2026.

Nếu Parallax gây ấn tượng bằng những hình ảnh ảo biến đổi theo góc nhìn, Cosmic Signal biến giai điệu và ca từ quen thuộc thành những màn trình diễn ánh sáng, thì Virtual Orbit sử dụng công nghệ VR để đưa fan đến gần thần tượng hơn bao giờ hết.

Đặc biệt, Cosmic Stage hứa hẹn khiến các V.I.P đứng ngồi không yên với những màn trình diễn hologram sống động, tạo cảm giác như BIGBANG đang xuất hiện ngay trước mắt. Constellation lại đưa fan ngược dòng ký ức qua các thế hệ Bang Bong biểu tượng, trong khi Cosmos Of Us mở ra cơ hội tương tác cùng hình ảnh thần tượng theo thời gian thực. Khép lại hành trình là Draw Our Cosmos, nơi mỗi V.I.P có thể để lại lời nhắn, gửi gắm tình yêu và lưu giữ dấu ấn của riêng mình trong “vũ trụ” BIGBANG.

COSMOS BIGBANG 20TH ANNIVERSARY MEDIA EXHIBITION tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc) tháng 8/2026.

Chưa hết, Official Merchandise Shop tại tầng trệt cũng hứa hẹn trở thành tọa độ khiến các fan cứng khó lòng bỏ qua. Những sản phẩm bán tại MD Shop là dòng sản xuất riêng dành cho triển lãm, trong đó tại Việt Nam sẽ có item đặc biệt như chiếc áo hologram được sản xuất giới hạn 2.020 chiếc trên toàn thế giới, mỗi chiếc mang số thứ tự riêng. Với những V.I.P có sở thích sưu tầm merchandise chính thức, đây chắc chắn là món đồ đáng đưa vào wishlist.

Ngay khi thông tin triển lãm được hé lộ, các hội nhóm BIGBANG đã rôm rả bàn chuyện chọn suất tham quan, săn vé và mua merchandise. Không khí háo hức khiến nhiều người liên tưởng đến những ngày đếm ngược trước concert tại Mỹ Đình.

Hoài Phương, 35 tuổi, một V.I.P gắn bó với BIGBANG từ năm 2008, hào hứng: “Mình đã có dịp tham quan triển lãm tại Hàn Quốc vào tháng 8 vừa qua và thực sự đây là trải nghiệm mà V.I.P không nên bỏ lỡ. Không gian công nghệ, âm thanh và hình ảnh đưa mình như trở về những ngày còn là cô bé 17 tuổi, bắt đầu hành trình đồng hành cùng BIGBANG. Vì vậy, khi biết VPBank mang triển lãm đến TP.HCM, mình rất háo hức được một lần nữa trải nghiệm không gian này, lần này cùng các V.I.P Việt.”

Sau concert tại Hà Nội, các V.I.P lại có cơ hội tái ngộ tại TP.HCM.

Trong khi đó, nhóm bạn của Mai Anh (30 tuổi, Quận 3, TP.HCM) đã lên kế hoạch săn vé từ sớm. Sau khi lỡ hẹn với concert tại Hà Nội, cả hội quyết tâm không bỏ lỡ cơ hội lần này.

“Tụi mình tiếc hùi hụi vì không đi được concert ngoài Hà Nội, thậm chí còn từng tính bay sang Hồng Kông để xem triển lãm. Ai ngờ giờ cả vũ trụ BIGBANG lại về ngay TP.HCM. Vừa nghe tin mở bán là nhóm chat náo loạn, cả hội họp khẩn để chốt ngày, chọn giờ, phân công người canh vé. Đứa nào cũng quyết tâm lần này phải đi cho bằng được”, Mai Anh kể.

Nhóm bạn cũng đã lên sẵn wishlist merchandise, háo hức chờ ngày được đắm mình trong “vũ trụ” BIGBANG bởi với họ, triển lãm chính là cơ hội để được lần nữa cùng nhau sống lại những năm tháng thanh xuân gắn liền với thần tượng.