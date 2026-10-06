Nữ tài xế liều lĩnh lái ô tô đi ngược chiều trên phố Thanh Hóa

(VTC News) -

Khoảnh khắc nữ tài xế vô tư điều khiển ô tô điện đi ngược chiều trên đường phố Thanh Hoá. (Nguồn: Công an Thanh Hoá)

Công an Thanh Hoá cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh vừa xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính trường hợp điều khiển ô tô có hành vi vi phạm “Đi ngược chiều của đường một chiều” và đề nghị xử phạt theo quy định.

Trước đó, ngày 5/10, sau khi nhận được phản ánh của công dân trên VNeTraffic đối với ô tô điện mang biển kiểm soát 36B - 374.21 có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Bạch Đằng (xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá), Đội CSGT Đường bộ 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá) nhanh chóng, xác minh, làm rõ.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính với chị H.T.H. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Qua đó, lực lượng CSGT xác định, người điều khiển ô tô kể trên là chị H.T.H. (SN 1985, trú xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá). Đồng thời, lập biên bản vi phạm hành chính chị H. với hành vi vi phạm “Đi ngược chiều của đường một chiều”, quy định tại điểm d, Khoản 9, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ - CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ, đề nghị xử phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng; trừ 04 điểm giấy phép lái xe.

Qua vụ việc trên, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá mong muốn người dân khi phát hiện hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông có thể phản ánh trực tiếp trên VneTraffic hoặc qua số điện thoại, zalo của Trưởng phòng Cảnh CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá là 070.799.3636 để tiếp nhận, xử lý kịp thời các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.